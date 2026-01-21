影／高鐵延伸屏東與台鐵路線高度重疊 周春米：兩者任務不同

高鐵南延屏東一波多折，由原本左營案改為高雄案，環境部環評大會今確認計畫進入第二階段環評。高鐵延伸屏東與台鐵路線高度重疊，有環評委員質疑高鐵南延必要性。屏東縣長周春米說，高鐵與台鐵的任務功能不同，「希望能高速直達」這是高鐵南延屏東最大意義。

周春米今晚參加屏東燈節客家燈區巡燈，對高鐵延伸屏東今確認計畫進入二階環評。周春米說，謝謝交通部還有鐵道局，高鐵延伸屏東環評第一階段結束，正式進入第二階段，相關環境評估可以確保高鐵的整個路路線。

「高鐵跟台鐵任務與功能是不同的！」周春米說，高鐵希望能高速直達，這也是高鐵延伸屏東最大意義，縣府也規畫高鐵特定區300公頃，相關建設都如火如荼興建中，希望高鐵進來前，這些建設都已經完備。

周春米說，「這對屏東來說是一個城市翻轉，城市進步，衷心期待，順利趕快的完成二階環評」。