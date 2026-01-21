快訊

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

台版櫻花前線曝光！日月潭八重櫻提早8天盛開 2地捕捉最美盛況

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年八重櫻最佳賞櫻期為2月1日至2月14日，開花時間較歷史平均提前8天，民眾可至南投九族文化村、日月潭等地賞櫻。圖／中央氣象署提供
今年八重櫻最佳賞櫻期為2月1日至2月14日，開花時間較歷史平均提前8天，民眾可至南投九族文化村、日月潭等地賞櫻。圖／中央氣象署提供

每年冬末春初，層層堆疊的「八重櫻」開始綻放，中央氣象署表示，今年八重櫻最佳賞櫻期為2月1日至2月14日，開花時間較歷史平均提前8天，民眾可至南投九族文化村、日月潭等地賞櫻。

根據農業氣象觀測網，今年八重櫻預估1月23日開花量達5%，較歷史平均提早8天；2月2日為賞花期開始，較歷史平均提前9天；2月8日接近花期尾聲，較歷史平均提前10天。

氣象署於臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」指出，櫻花開花受氣溫影響很大，需經過冬季低溫「休眠」後，當春天氣溫回升到一定程度，花芽才會甦醒綻放，這也是為什麼櫻花總在冬春交替時盛開。

氣象署說明，櫻花的花期從冬末一路延續到春初，從寒緋櫻、八重櫻開始綻放，再由吉野櫻接棒。今年南投縣魚池鄉的八重櫻預估從2月初至2月中旬盛開，最佳賞櫻期間為2月1日至2月14日，民眾若想捕捉最美櫻花盛況，可前往九族文化村、南投縣日月潭等賞櫻。

南投縣 氣象署 賞櫻 日月潭

延伸閱讀

澳網／大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 首輪旗開得勝

免飛京都！「台版琉璃光院」在雲林 24日搶先開放遊客賞櫻

日月潭設邵族紀念碑 打造具體永續祭祀記憶空間

住超近才不累！高評價「九族文化村住宿」一次看

相關新聞

明天低溫下探8度「高山有降雪機率」 下周緊接另一波東北季風

強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天北東降雨明顯，高山也有降雪機率，周末冷氣團逐漸...

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

宜蘭壯圍鄉晚間發生規模4.4地震 最大震度2級、多地有感

1月21日晚間7時47分，宜蘭壯圍鄉發生芮氏規模4.4地震，最大震度2級，震央位於宜蘭縣政府東北方約8公里，深度78.9公里，有多地有感搖晃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。