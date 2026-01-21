台版櫻花前線曝光！日月潭八重櫻提早8天盛開 2地捕捉最美盛況
每年冬末春初，層層堆疊的「八重櫻」開始綻放，中央氣象署表示，今年八重櫻最佳賞櫻期為2月1日至2月14日，開花時間較歷史平均提前8天，民眾可至南投九族文化村、日月潭等地賞櫻。
根據農業氣象觀測網，今年八重櫻預估1月23日開花量達5%，較歷史平均提早8天；2月2日為賞花期開始，較歷史平均提前9天；2月8日接近花期尾聲，較歷史平均提前10天。
氣象署於臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」指出，櫻花開花受氣溫影響很大，需經過冬季低溫「休眠」後，當春天氣溫回升到一定程度，花芽才會甦醒綻放，這也是為什麼櫻花總在冬春交替時盛開。
氣象署說明，櫻花的花期從冬末一路延續到春初，從寒緋櫻、八重櫻開始綻放，再由吉野櫻接棒。今年南投縣魚池鄉的八重櫻預估從2月初至2月中旬盛開，最佳賞櫻期間為2月1日至2月14日，民眾若想捕捉最美櫻花盛況，可前往九族文化村、南投縣日月潭等賞櫻。
