明天低溫下探8度「高山有降雪機率」 下周緊接另一波東北季風
強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天北東降雨明顯，高山也有降雪機率，周末冷氣團逐漸減弱，但下周二有一波東北季風緊接而來，屆時北部會再度降溫。
賴欣國說，明、後（22、23日）天持續受到強烈大陸冷氣團影響，溫度偏低，明（22日）水氣多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，桃園以北、宜蘭、花蓮有短暫降雨，竹苗、台東、恆春半島、中部山區也有零星降雨。
周五（23日）降雨趨緩，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮仍有局部短暫降雨，台東、恆春半島、中部以北有零星降雨，中南部多雲到晴。
周六（24日）強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻影響，中南部日夜溫差大，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花東、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。
周日、下周一（25、26日）天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨；下周二、下周三（27、28日）受到另一波東北季風影響，北部、東北部有局部短暫降雨，花東、中部山區為零星降雨，其他地區為多雲到晴。
溫度部分，賴欣國指出，明天西半部、宜蘭低溫10至12度，局部地區低溫甚至降到8、9度，高溫13至15度；花東低溫14至16度、高溫16至18度。
周五低溫略為回升，周六至下周一各地明顯回溫，北部20至22度，中南部22至24度，夜晚、清晨西半部14至16度，需留意日夜溫差大；下周二東北季風增強，北部高溫略降為19、20度，低溫14至16度。
賴欣國表示，明、後天3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。
延伸閱讀
