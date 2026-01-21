快訊

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

明天低溫下探8度「高山有降雪機率」 下周緊接另一波東北季風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度。記者林伯東／攝影
強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度。記者林伯東／攝影

強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天北東降雨明顯，高山也有降雪機率，周末冷氣團逐漸減弱，但下周二有一波東北季風緊接而來，屆時北部會再度降溫。

賴欣國說，明、後（22、23日）天持續受到強烈大陸冷氣團影響，溫度偏低，明（22日）水氣多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，桃園以北、宜蘭、花蓮有短暫降雨，竹苗、台東、恆春半島、中部山區也有零星降雨。

周五（23日）降雨趨緩，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮仍有局部短暫降雨，台東、恆春半島、中部以北有零星降雨，中南部多雲到晴。

周六（24日）強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻影響，中南部日夜溫差大，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花東、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。

周日、下周一（25、26日）天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨；下周二、下周三（27、28日）受到另一波東北季風影響，北部、東北部有局部短暫降雨，花東、中部山區為零星降雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，賴欣國指出，明天西半部、宜蘭低溫10至12度，局部地區低溫甚至降到8、9度，高溫13至15度；花東低溫14至16度、高溫16至18度。

周五低溫略為回升，周六至下周一各地明顯回溫，北部20至22度，中南部22至24度，夜晚、清晨西半部14至16度，需留意日夜溫差大；下周二東北季風增強，北部高溫略降為19、20度，低溫14至16度。

賴欣國表示，明、後天3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意。

冷氣團 低溫 宜蘭 東北季風

延伸閱讀

北北基大雨特報 預估持續至晚間

今天至周五清晨最寒冷！入夜下探8度低溫 北部、宜蘭高山可望追雪

強烈冷氣團+水氣多 北東濕冷到這天才雨歇…中南部日夜溫差大

今深夜至明晨最冷 賈新興：桃園以北及宜蘭高山周五有望賞雪

相關新聞

明天低溫下探8度「高山有降雪機率」 下周緊接另一波東北季風

強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天北東降雨明顯，高山也有降雪機率，周末冷氣團逐漸...

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

宜蘭壯圍鄉晚間發生規模4.4地震 最大震度2級、多地有感

1月21日晚間7時47分，宜蘭壯圍鄉發生芮氏規模4.4地震，最大震度2級，震央位於宜蘭縣政府東北方約8公里，深度78.9公里，有多地有感搖晃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。