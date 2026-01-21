小提琴天后慕特選演約翰威廉斯樂曲 消除世代隔閡

德國小提琴天后慕特今早抵台，將展開邁入職業生涯50年音樂會演出，其中選演多首奧斯卡電影配樂得主約翰．威廉斯的樂曲。慕特說，透過這些音樂消除世代隔閡，也讓她接觸不一樣的樂迷。

紀念從藝半世紀，安．蘇菲．慕特（Anne-SophieMutter）以台北為首站，展開為期2年的全球巡演。根據牛耳藝術今天發布的新聞稿，慕特表示，在演奏生涯中，台灣觀眾一直以來展現了對古典音樂的涵養與熱情，「50年的演奏生涯不只是數字的累積，也是透過音樂與當代社會對話的過程，台北是最佳起點。」

這次音樂會將帶來多首約翰．威廉斯（JohnWilliams）的電影名曲，慕特表示，每部電影的主題曲都有它們自己的宇宙，「我也會改變我演奏的方式，得以融入不同曲目。」慕特說，能透過音樂接觸到不一樣的樂迷都讓她很興奮開心，「約翰．威廉斯的音樂消除世代隔閡，我想這就是音樂的意義。」

慕特認為，音樂是時代的見證者，忠實反映誕生背景的時代精神，無論是18世紀或是現在，「音樂就是處理普世的人類情感，悲傷、愛、政治覺醒或是抗爭；音樂也凝聚人心，提醒我們共同生活在這個藍色星球上；若不彼此守望照顧，終將走向毀滅。」

慕特表示，演奏當代音樂可以與在世作曲家直接對話，「沒有既定期待或傳統枷鎖，像踏上一片未開發的星球。」她不需要背負任何期待，不論是來自她自己或是觀眾，也不被傳統詮釋方式限制。這次音樂會慕特也將演奏伊朗作曲家達維希（Aftab Darvishi）為她創作的Likoo樂曲作為安可曲。

「這是我在網路上找到的作曲家，我先在網路上聽見達維希的作品，邀請她創作。」慕特透露，Likoo是一首關於自由、人權以及面對失去的憂傷之歌，「在這個混亂的世界中，痛苦如果轉變成愛和團結，會讓我們更強大。」

世界舞台發光發熱50載，慕特依舊自信亮麗，她表示，接下來幾年她計畫攜手Alpha Classics廠牌推出當代音樂錄音，在德意志留聲機（DG）展開經典回顧。新專輯「東西交匯」聚焦當代，由慕特擔任製作人，她說：「這系列代表著勇氣、獨立與開放，這也是我想傳遞給下一代的價值觀。」

「小提琴天后 安．蘇菲．慕特」音樂會將於1月23日及24日在台北國家音樂廳登場；1月26日則在國家兩廳院演奏廳舉行大師班指導學生。