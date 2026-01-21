快訊

阿蘇火山氣體濃度過高 失聯直升機搜尋困難…傍晚暫停明天繼續

最適合旅遊！不是東京大阪京都 日本一城市網大推：以後還要來

「西門町地王」疑捲內線交易…大同前副董吳振隆遭搜索 檢調約談10人

小提琴天后慕特選演約翰威廉斯樂曲 消除世代隔閡

中央社／ 台北21日電

德國小提琴天后慕特今早抵台，將展開邁入職業生涯50年音樂會演出，其中選演多首奧斯卡電影配樂得主約翰．威廉斯的樂曲。慕特說，透過這些音樂消除世代隔閡，也讓她接觸不一樣的樂迷。

紀念從藝半世紀，安．蘇菲．慕特（Anne-SophieMutter）以台北為首站，展開為期2年的全球巡演。根據牛耳藝術今天發布的新聞稿，慕特表示，在演奏生涯中，台灣觀眾一直以來展現了對古典音樂的涵養與熱情，「50年的演奏生涯不只是數字的累積，也是透過音樂與當代社會對話的過程，台北是最佳起點。」

這次音樂會將帶來多首約翰．威廉斯（JohnWilliams）的電影名曲，慕特表示，每部電影的主題曲都有它們自己的宇宙，「我也會改變我演奏的方式，得以融入不同曲目。」慕特說，能透過音樂接觸到不一樣的樂迷都讓她很興奮開心，「約翰．威廉斯的音樂消除世代隔閡，我想這就是音樂的意義。」

慕特認為，音樂是時代的見證者，忠實反映誕生背景的時代精神，無論是18世紀或是現在，「音樂就是處理普世的人類情感，悲傷、愛、政治覺醒或是抗爭；音樂也凝聚人心，提醒我們共同生活在這個藍色星球上；若不彼此守望照顧，終將走向毀滅。」

慕特表示，演奏當代音樂可以與在世作曲家直接對話，「沒有既定期待或傳統枷鎖，像踏上一片未開發的星球。」她不需要背負任何期待，不論是來自她自己或是觀眾，也不被傳統詮釋方式限制。這次音樂會慕特也將演奏伊朗作曲家達維希（Aftab Darvishi）為她創作的Likoo樂曲作為安可曲。

「這是我在網路上找到的作曲家，我先在網路上聽見達維希的作品，邀請她創作。」慕特透露，Likoo是一首關於自由、人權以及面對失去的憂傷之歌，「在這個混亂的世界中，痛苦如果轉變成愛和團結，會讓我們更強大。」

世界舞台發光發熱50載，慕特依舊自信亮麗，她表示，接下來幾年她計畫攜手Alpha Classics廠牌推出當代音樂錄音，在德意志留聲機（DG）展開經典回顧。新專輯「東西交匯」聚焦當代，由慕特擔任製作人，她說：「這系列代表著勇氣、獨立與開放，這也是我想傳遞給下一代的價值觀。」

「小提琴天后 安．蘇菲．慕特」音樂會將於1月23日及24日在台北國家音樂廳登場；1月26日則在國家兩廳院演奏廳舉行大師班指導學生。

音樂會 電影 網路

延伸閱讀

義「時尚帝王」范倫鐵諾辭世 享壽93歲 經典紅禮服征服好萊塢天后巨星

全台唯一！武陵農場高山音樂會今登場 迎接梅花、櫻花季到來

民歌天后是台大學霸！鄭怡曬48年前嫩照美成這樣

擋泥板女神第一次來台 曾經的日本天后酒井法子

相關新聞

明天低溫下探8度「高山有降雪機率」 下周緊接另一波東北季風

強烈大陸冷氣團持續影響，明天低溫下探8度，中央氣象署預報員賴欣國表示，明天北東降雨明顯，高山也有降雪機率，周末冷氣團逐漸...

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

宜蘭壯圍鄉晚間發生規模4.4地震 最大震度2級、多地有感

1月21日晚間7時47分，宜蘭壯圍鄉發生芮氏規模4.4地震，最大震度2級，震央位於宜蘭縣政府東北方約8公里，深度78.9公里，有多地有感搖晃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。