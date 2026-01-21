台北書展主題館吸睛 巴士開講、童書館逛市場

快訊

中央社／ 台北21日電

台北國際書展將於2月3日登場，主辦單位公布各主題館策展內容，其中「讀字公民書區」將40人座巴士開進世貿一館，邀讀者上車聽講座；童書館以「菜市場」為靈感，打造閱讀市集。

台北書展基金會今天在「台北記憶倉庫」舉行「台北國際書展重要活動記者會」，各館策展人逐一介紹各書區及主題館策展理念。

文化部人文及出版司長楊婷媜致詞表示，每年書展的主題館就像一個又一個百寶箱，等著讀者進場發現知識的寶藏，今年講座活動更上看1000場，精彩可期。此外，文化部今年的文化幣政策，13到15歲學生從原來的600點提升到1200點，希望更多學子透過文化幣來書展買書。

每年均以特殊主題及創意展位設計創造話題的「讀字公民書區」，聯合獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店，以「道路」為核心概念策展，打造一場結合社會觀察、民主精神與生活感性的閱讀風景，將舉辦超過70場講座與活動。

文學書區由國立台灣文學館策展，以旅行文學為展覽主軸，串連九歌、聯合文學、文訊、洪範、爾雅等出版社，並策劃「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品，呈現台灣作家筆下多元風景與生命經驗。

童書區以「菜市場」為主題，攤位陳列風格多元的童書，親子可透過「採買」方式，自由組合屬於自己的閱讀書單。

文化內容策進院策劃的台灣漫畫館，以「一起來追星吧！」為主題，館內設置數位漫畫體驗區，集結「CCC追漫台」、「LINEWEBTOON！」、「MOJOIN」、「Renta！」、「亂搭」等平台，呈現熱門網漫作品，現場也規劃多場座談與創作者交流活動。

特別的是，今年書展推出「反讀怪的挑戰」線上解謎遊戲，邀請玩家在城市與書展現場進行動動腦走讀，遊戲背景以「閱讀遭到擾亂」為前提，設計一個名為「反讀怪」的角色；玩家須在故事引導下，透過閱讀原創文本與實境解謎行動，修復文字的秩序，才能解謎闖關，完成任務。

聯合文學 童書 台北國際書展

