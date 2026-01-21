太陽富國航空台北-富國島直飛航線 機票21日起正式開賣

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
太陽富國航空為越南首家以島嶼命名的航空公司。業者／提供
搶攻國內消費者喜歡出國旅遊商機，太陽富國航空開通台北－富國島直飛航線自 1 月 21 日起正式開賣機票，旅客可透過官網、App，或越南與台灣的授權代理系統，購買從台北直飛富國島的便捷航班，打出優票價單程最低自 4,505 新台幣起，已包含托運行李與機上餐食。

富國島被《Condé Nast Traveler》評選為「亞洲最美島嶼」及「全球第三美島嶼」。由 Sun Group 投資與發展、定位為「度假航空」的 太陽富國航空宣布正式開賣連接台北與富國島的直飛航線，該航線將自 2026 年 3 月 29 日 起營運，每周提供 5 班來回航班，飛行日為每周二、周三、周四、周六與周日，飛行時間約 3 小時 50 分鐘。

正式開賣後的 4 周內，太陽富國航空推出機票優惠，旅客可透過官網、App，或越南與台灣的授權代理系統購買；

自 2026 年 3 月 29 日 起，搭乘太陽富國航空自台北前往富國島的旅客，將獲得免費「香島跨海纜車」門票。該纜車為全球最長的三索跨海纜車，曾獲《Lonely Planet》與 CNN 盛讚為富國島必體驗的代表性行程。

選擇入住 Sun Group 生態系統內、屢獲國際殊榮的高級飯店與度假村，旅客可享最高 7 折房價優惠，並額外獲得 Sun Bavaria GastroPub 餐廳 7 折優惠 及 《海之吻》（Kiss of the Sea）表演免費門票。

若旅客未入住 Sun Group 旗下飯店，仍可在富國島日落小鎮（Sunset Town） 享有最高 8 折的餐飲、SPA 與娛樂服務優惠。

目前，富國島是全球唯一每晚舉辦兩場煙火秀的目的地，包括《海洋交響曲》（Symphony of the Sea）與《海之吻》（Kiss of the Sea）。此外，島上還有充滿魅力的夜市文化，如 VUI-Fest Bazaar、Sunset Bazaar，以及具代表性的地標建築——「接吻橋」，這座全球唯一的「不相觸之橋」。

太陽富國航空為越南首家以島嶼命名的航空公司，太陽富國航空由 Sun Group 投資並依循「輪軸式航網」模式發展，透過直飛航班，將富國島與國內外旅遊與經濟中心緊密連結，提供合理票價與結合富國島旅遊生態的無縫體驗。

太陽富國航空擁有越南最年輕的機隊，在 2025 年 8 月 10 日迎接首架飛機至 2026 年 2 月期間，共有 9 架飛機，其中 5 架為全新出廠的 A321NX，為公司自營運初期即建立穩定營運基礎。

2025 年 12 月準點率（OTP）達 93.5%，為越南國內航空業最高水準。於 2026 年 1 月 15 日 取得 AMO 維修認證，進一步完善核心技術能力，使航空公司能自主維修、優化機隊可用率並維持穩定航班時刻。

太陽富國航空開通台北－富國島直飛航線並正式開賣機票。業者／提供
太陽富國航空開通台北－富國島直飛航線 自 1 月 21 日起正式開賣機票，旅客可購買從台北直飛富國島的便捷航班。業者／提供
