台灣居家透析白皮書出爐 目標2035年普及率達18%

台灣洗腎人口逾9萬，卻僅約8%選擇居家透析。衛福部長石崇良今天說，國際趨勢加上國內民眾自我照護能力及科技提升，致力實踐台灣居家透析白皮書願景，盼2035年達18%目標。

台灣曾是洗腎王國，2022年9.8萬人透析達到高峰，經多年努力推出照護計畫等已反轉，但面臨銀髮海嘯來襲，控制透析人口仍是挑戰。衛生福利部與台灣腎臟醫學會今天發布「台灣居家透析白皮書」，希望扭轉目前「以醫院為中心」的透析模式，提高居家透析比率。

石崇良會前受訪指出，過去居家透析提升不起來的原因，主要是民眾感受到自行操作、執行的壓力，但隨著知識水準與衛教的提升，相信可以慢慢提高。居家透析不僅能讓醫療韌性更好，對民眾也是更方便的選擇，更不受時間與空間的限制。

石崇良表示，從整個國際趨勢來看，特別在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，各國都把機構式的透析服務，分散到以居家為主的透析模式，包括腹膜透析與居家血液透析，像是新加坡、澳洲等國都已拉高到20%，因此國內將以目前約8%提升至18%作為初步目標。

面對這股全球浪潮，台灣腎臟醫學會理事長陳金順說，台灣不只要跟上，更要建立獨特的「台灣模式」，一方面，響應總統賴清德「健康台灣」的國家願景，讓醫療政策與國家發展緊密結合；一方面，居家透析是目前末期腎臟病的治療方法之一，未來除了是治療的選項，亦提供一個韌性醫療的新策略。

中央健康保險署副署長張禹斌表示，健保署於2025年維持編列4億3350萬元，專款用於鼓勵院所加強推動居家腹膜透析與居家血液透析，提升照護品質。健保署期盼藉此擴大居家透析的覆蓋範圍，並結合遠距智慧醫療，增強以病人為中心的服務品質，落實醫療永續的願景。