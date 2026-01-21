台北車站22日危安演習 台鐵籲旅客配合疏散管制
台北車站特定區明天下午2時將舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演習，台鐵表示，演習時段內，請民眾遵從引導並配合疏散避難等管制措施，另建議行經旅客提早安排行程，以免延誤。
為檢視台北車站特定區內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，台北車站將在明天下午2時，以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。
台鐵公司今天發布新聞稿表示，演習以台北車站特定區9大事業體（4鐵、4街、1微風）轄管場域為範圍，結合外援單位台北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等單位，進行災害及事件各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾、旅客安全。
明天演習包括交通部政務次長伍勝園及司長張垂龍、台北市長蔣萬安率副市長及相關局處首長，以及台鐵總經理馮輝昇及相關主管將到場參加。
台鐵表示，各單位明天上午10時將在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道，辦理無預警組合練習，並在明天下午2時正式演習。
台鐵呼籲，演習時段內路過的民眾或候車的旅客，遵從引導並配合人員疏散避難等管制措施；另建議在上述時段行經台北車站旅客提早安排行程，以避免延誤。
