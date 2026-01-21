少子女化的新選擇 家扶：逾3成寄養家庭期盼能與寄養童作伴

寄養服務長期供不應求，亟需更多家庭加入。家扶基金會表示，近4年逾3成寄養家庭加入的動機，是希望讓寄養兒少可與家庭孩子互動作伴，根據2024年數據，投入寄養服務的家庭中，逾3成5家中有未成年子女。寄養不僅照顧孩子，更是帶來彼此滋養，及共同成長的生命經驗。家扶今年盼召募800戶寄養家庭，一起將愛分享給更多需要的孩子。

據衛福部統計，逾4成5寄養家庭的服務年資已超過10年，投入寄養服務第18年的陳瑞成與陳姿秀夫妻，當年不到30歲，只因大女兒說了一句「爸爸媽媽，你們來當寄養家庭，幫忙照顧需要幫忙的小朋友，也可以有更多時間在家裡陪我們」而踏上了寄養家庭之路。姿秀媽媽每天睡前固定與寄養童談心，耐心回應孩子一句句反覆確認的提問「你愛我嗎？」這些讓人心疼的話，不論家族聚會、節慶團圓或外出旅遊，一家人總是帶著寄養童同行，用生活中的每一個細節告訴孩子「你是我們的家人。」

寄養媽媽陳寶惠，因先生長期在外地工作，她一個人站在照顧第一線，但從不覺得孤單，因為身後始終有家人的陪伴與支持。寄養童放學後，常與外婆家的孩子在庭院騎腳踏車，舅舅會幫忙修理落鏈的腳踏車；假日的家族活動裡，寄養童也自然成為其中一員，被視為家裡的一份子。寄養童需穿著矯正鞋，行動不穩時，大女兒闕睿伶與女婿總會主動牽著、細心看顧。投入寄養服務24年，寶惠已照顧過26位寄養童。

寄養自立青年小螢回憶起過去在寶惠家受到的照顧，寄養家庭的耐心陪伴，讓小螢感受到家的溫暖。那些一起出遊、共度日常的快樂回憶，也成為往後回想起來，依舊暖心的重要力量。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶承接政府的寄養安置服務，今年已是第45年，是台灣最早致力推動兒少寄養安置服務的社福組織，也是全台承接寄養服務最多的民間組織，服務量達8成，45年來累計近5千戶寄養家庭投入，照顧超過6萬人次兒少。

周大堯說，社工往往能在服務過程中，看見寄養家庭與寄養童帶給彼此正向的影響，家扶基金會提供寄養家庭完整的支持方案，今年期待有800戶家庭加入，歡迎年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有適當空間的家庭申請，請洽寄養家庭招募專線0800-07-8585或網站https://fostercare.ccf.org.tw/