抽屜變軍火庫？消防員呼籲別留這類物品當紀念：放越久越危險

聯合新聞網／ 綜合報導
消防帳號提醒民眾「別把老舊電池隨手放在抽屜裡，恐釀火災」。示意圖／ingimage
很多人手機汰舊換新時，捨不得回收掉舊機，然而存放在抽屜更危險！日前消防帳號發文指出，舊電池的化學物質會老化，且不需要插電，光是讓電池靜靜躺在那裡，就有可能因為內部短路而自燃，發生危險情況，因此呼籲民眾「別再留著當紀念了」。

消防帳號「消防神主牌」在Threads發文，指出「你的抽屜深處，正躺著一顆不定時炸彈」，跟長期投資可獲利不同，鋰電池的危險性，其實是隨著時間「複利」計算，會越來越危險並可能造成重大損失。很多人購買電子產品，舉凡手機、行動電源、相機、手持風扇，然而這些產品退流行後，總被大家隨手丟到家裡不知名的抽屜或櫃子深處，接著遭到大家遺忘，然而「消防神主牌」強調「身為消防員，我必須嚴肅地告訴大家：這只是災難的開始」。

他解釋，隨著時間推移，這些舊電池的化學物質會老化、結構會崩解（膨脹）。它們不需要插電，光是靜靜躺在那裡，就有可能因為內部短路而自燃，那些被我們遺忘的鋰電池，有可能慢慢成為火災的起因，因此他呼籲「請現在就去翻翻你家的「雜物櫃」。如果看到那些長灰塵的舊手機、或是已經膨脹的行動電源，拜託，別再留著當紀念了」。

針對此議題，《聯合新聞網》先前也有報導過，除了別將老舊電池放抽屜外，丟進垃圾桶也不行！美國前消防員Alexandra Fisher提醒，即使是已經沒電的舊電池，仍然可能因為正負極接觸產生電流而起火。「只要兩顆電池碰在一起、形成導通，就能產生火花，甚至引燃家中垃圾。」她建議民眾在暫時存放廢電池時，可用膠帶貼住電池兩端的正負極，以防彼此接觸導致意外。因此，電池使用完畢應該妥善回收。

