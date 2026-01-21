台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，醫師要操作手術，當然要經過訓練，病人安全是首位，不能夠傷害病人，「醫師不是兩手一攤、插腰在旁邊看人家做，這不是醫師該有的態度」。記者沈能元／攝影
台中榮總三名醫師遭投訴，放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。中榮報告指出，「廠商未執行醫療行為」後，隨即有媒體公開廠商在手術室動刀影片。衛福部長石崇良說，流出影片確實有廠商直接為病人進行手術，已嚴重違反醫療法規，要求此案移送至檢調調查，並組成專案小組重新檢視且嚴查、嚴辦。石崇良今表示，邀集專家進行調查而完成調查時，將向外界報告調查結果。

石崇良說，醫療科技日新月異，發展速度很快，醫師在訓練過程可能會碰到全新的技術，如達文西機械手臂手術，在他還是醫師訓練過程時，沒有接觸過，但未來如果醫師要操作手術，當然要經過訓練，病人安全是首位，不能夠傷害病人。

石崇良說，醫療技術訓練有兩種，一種是運用模擬機訓練，另一種是由有經驗的醫師帶領下進行實務訓練，但絕對不是讓業務代表去教，這個不是常態，業代畢竟不是醫護人員，沒有基礎的訓練，業代也許對機器的操作很熟悉，但對人體的結構，甚至是病人的狀態不熟悉，無法處理緊急狀態。

有如醫美手術若沒有經過「畢業後一般醫學訓練」（PGY）直接進行雷射治療，因不知道人體結構，不知道皮膚厚薄、部位及打下去後的反應，必須依專業與經驗判斷。石崇良說，「醫師不是兩手一攤、插腰在旁邊看人家做，這不是醫師該有的態度」。

石崇良說，衛福部須建立制度，醫師須進行學習，必須學好了才能為病人手術，而不是讓病患成為醫師的白老鼠，而廠商進入手術室，只能協助機器的組裝，而不是協助醫師處理病人怎麼開刀，「不是這樣的，這已經違背醫療本質」。

衛福部將從台中榮總這起事件進行完整的調查，由學會等專業團體一起討論，制定該有的指引，並融入醫院評鑑，屆時也會請專家委員親自到醫院手術室評鑑，如手術室的動線，因廠商進入手術室沒有辦法避免，但必須經過訓練，不能連手術室的感控原則都不知道。

石崇良說，對於醫療器材廠商進入手術室，每家醫院都有不同的做法，如台中榮總是向科主任報備，台北榮總則是要院長許可，因此，往後醫院應都有相關流程，如進去的人應該要接受什麼訓練、遵守什麼規定，且服裝辨識上應讓人看得出來，在病人安全上要做一個系統性介入。

因此，目前將有三大步驟，石崇良說，第一、衛福部會組成調查小組針對中榮事件進行調查，找出其中的漏洞及可以做得更好的地方；其次，制定手術室指引，並由衛福部要求每家醫院落實；第三、醫策會進行輔導，導入醫院的標準作業流程，再經評鑑考核進行驗證。

