不肖通路販售植牙螺絲假貨 食藥署：恐由非法郵包輸入、最高可罰2百萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署近期將獲國內醫材廠商「台灣士卓曼醫療器械有限公司」通報，發現未經授權的產品「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）（衛部醫器輸字027794號）」且經產品瑞士總公司證實為假貨流通。圖／食藥署提供
隨牙科技術演進，不少民眾因牙口問題，會選擇接受植牙。衛福部食藥署近期將獲國內醫材廠商「台灣士卓曼醫療器械有限公司」通報，發現未經授權的產品「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）（衛部醫器輸字027794號）」且經產品瑞士總公司證實為假貨流通，這是一種植牙用的螺絲，疑慮產品共4批，批號為CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5，民眾及牙科醫師應多留意。

食藥署副署長王德原說，這項產品為植牙手術中，用來鑽入牙床、固定假牙的螺絲，食藥署接獲國內業者通報，未經授權產品流通市面，且經聯繫瑞士總公司，這批產品「不是水貨，而是假貨」，其特徵為外包裝以韓文字樣標示，食藥署將全案移送台北地檢署偵辦，根據「醫療器材管理法」未經許可輸入、販售醫療器材，可處最低6萬元、最高200萬元罰鍰，刑事責任最高可處5年有期徒刑。

王德原說，這批違法醫材數量多寡尚不明朗，食藥署已將這批牙科骨內植體偽冒品相關資訊，包括廠牌、型號、批號、外觀等，通知醫療機構及牙科相關學會提高警覺，牙醫師或民眾如有發現相關批號假貨，可檢具相關事證通報食藥署，民眾如使用植牙產品後，對產品有疑慮或身體不適，應回診向原醫療機構諮詢，呼籲醫療機構及民眾，應向合法醫材廠商購買經核准的聊器材，確保安全。

食藥署已行文財政部關務署，要求加強邊境把關，王德原表示，這些非法醫材，可能隨非法郵包輸入國內，提醒民眾如發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材，引起嚴重不良反衣繩，可上衛福部建置的全國藥物不良反應中心通報，不良反應通報專線為02-2396-0100，網站則是http://qms.fda.gov.tw/tcbw/

食藥署 醫材 假貨

