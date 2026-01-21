春節連假慢性病不斷藥 健保署放寬慢箋可提前14天領藥

為因應今年農曆春節長達9天的連續假期，並考量冬季為呼吸道疾病及病毒性腸胃炎的好發期，健保署今年針對慢性病患，只要慢箋領藥期落在連假9天內，均可提前14天於1月31日前回診領藥。馬偕紀念醫院提醒慢性病人家中用藥或慢箋領藥結束日介於2月14日至2月22日者，可於1月31日開始回診就醫或預約領藥。

馬偕紀念醫院藥劑部主任陳智芳表示，因應農曆春節假期，依健保署公告短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」措施，若手邊的慢性病用藥將於春節假期服用完畢，或慢箋領藥結束日介於2月14日至2月22日，均可於1月31日起提早回診及多多利用網路預約領藥，避免慢性病人年節期間用藥中斷。

陳智芳表示，每年過年前是醫院領藥的顛峰時段，過年可以放假，但慢性病人長期用藥需遵從醫囑不能中斷或擅自停藥，為配合農曆春節假期及全面優化預約領藥作業，凡慢性病連續處方箋結束日介於2月14日至2月22日者，馬偕紀念醫院提早開放於1月31日預約領藥，預約領藥方式請留意處方箋背面注意事項。

陳智芳並提醒，年節將屆，慢性病人應確實盤點目前規律性服用藥物，若將於2月14日至2月22日服用完畢者，請於1月31日起至2月13日春節休診前回原醫師門診，以確保年節期間不斷藥。

馬偕紀念醫院表示，農曆春節期間急診照常，門診休診日為2月15日至19日小年夜至初三，2月20日初四起全面恢復正常門診。看診情況詳見官網最新消息。