不法牙科醫材4批號市面流通 移交檢調偵辦中

中央社／ 台北21日電

植牙小心了，食藥署接獲通報，有不肖業者仿冒瑞士原廠植牙醫材在國內販售，外包裝卻為韓文標示，問題批號包括CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5等，全案已移交台灣台北地方檢察署偵辦。

衛生福利部食品藥物管理署今天傍晚發布新聞稿指出，接獲台灣士卓曼醫療器械有限公司通報，有未經該公司授權的通路，在國內銷售「“史得勞曼”純鈦洛新骨內植體（骨高度錐形）（衛部醫器輸字027794號）」許可證的偽冒品，批號為CTWJ1、CFEK1、EWKP4、EYJY5。

食藥署副署長王德原告訴媒體，依掌握事證顯示，偽冒品外包裝為韓文標示，但政府核准許可證的醫療器材都要有中文標示，所以很好區分，對於這些有在製造、輸入、販售涉及不法產品者，一定會加強稽查去處理。

王德原解釋，瑞士原廠在去年底通知台灣供應商，再告訴食藥署有這樣的狀況，但中間都沒有進一步說明，食藥署一直請對方提供外觀照片、批號資料等，直到最近才掌握比較完整的資訊，立刻在今天發布。

食藥署已將牙科骨內植體偽冒品相關資訊（廠牌、型號、批號、外觀）通知醫療機構及牙科相關醫學會提高警覺。王德原呼籲，如有發現該等批號偽冒產品，請檢具相關事證通報食藥署。

此外，食藥署並已同步函知財政部關務署加強邊境管控與攔查，嚴防醫療器材偽冒品入境。

食藥署提醒，民眾若對於所使用植牙產品有疑慮或有身體不適，請洽原就診之醫療機構諮詢。食藥署並呼籲醫療機構或民眾應向合法醫療器材商購買經核准的醫療器材，確保使用安全。

食藥署表示，如發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，請通報衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，不良反應通報專線02-2396-0100，網站：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/。

食藥署 韓文

