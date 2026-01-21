快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

影／桃機臨時過夜機坪完工可增停16架 星宇航空優先使用

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，交通部長陳世凱今到場視察並聽取機場公司簡報。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，交通部長陳世凱今到場視察並聽取機場公司簡報。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第三跑道系列工程自2023年9月開工後，截至今年1月3日工程進度已達66.9％，因國籍航空今年增購22架新機，為舒緩過夜停機位不足問題，於機場東北角設置臨時過夜機坪，去年7月25日已啟用9個停機位，預計1月30日再啟用7個停機位，總計可增停16架飛機。交通部長陳世凱今到場視察，他說過夜機坪啟用，對於未來桃機客運及貨運的運作來說非常重要。

陳世凱表示，第三航廈北廊廳已啟用，國人也很關心第三跑道進度，第三跑道臨時過夜機坪完成，是第一階段工程中很重要的里程碑；除了臨時過夜機坪可停放16架飛機，未來也是第三跑道施工時預留的空間，另外就是台美關稅談判剛完成，將有很多貨機準備從桃機載貨到美國，這次春節除了客運有壓力，貨運壓力也相當大， 臨時過夜機坪的啟用可增加桃機停機的應用空間增加，提高貨物運轉的效率。

陳世凱也提到，颱風襲台時會有比平常多100多架的飛機停放桃機，臨時過夜機坪就是重要的調度空間；而且國籍航空光是2026年就會引進22架飛機，在桃機只有2個跑道的狀況下，必須要提升運轉效率跟停機空間，臨時過夜機坪的啟用，對桃機的運作以及國籍航空今年引進新飛機都是非常重要的過程。

機場公司表示，第三跑道計畫預計119年9月完工，計畫經費為新台幣374.56億元，計畫總面積860公頃，跑道設計為4000公尺， 採剛性道面設計。包含既有用地279公頃、新增用地581公頃，規模相當於新建一座機場，服務年限為30年，防洪標準為100年暴雨不溢堤。

此外，桃機每天都有150架飛機過夜，主要是長榮、華航、星宇等3大國籍航空的飛機，少部分是虎航、部分外籍航空公司及維修作業。由於長榮、華航已有既有空間，星宇空間較少且今年將引進大量新機，因此未來臨時過夜機坪將優先給予星宇航空使用；另外，第三跑道旁增設的這16個臨時過夜機坪，10年後將拆除作為未來的滑行道區域。

桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，總計可增停16架飛機。交通部長陳世凱（右4）今到場視察，他說過夜機坪啟用，對於未來桃機客運及貨運的運作來說非常重要。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，總計可增停16架飛機。交通部長陳世凱（右4）今到場視察，他說過夜機坪啟用，對於未來桃機客運及貨運的運作來說非常重要。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，未來將優先給予星宇航空使用。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，未來將優先給予星宇航空使用。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，總計可增停16架飛機。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，總計可增停16架飛機。記者黃仲明／攝影

國籍航空 桃機 飛機

延伸閱讀

國籍航空今年將引入22架新機 陳世凱：擴充停機空間是當務之急

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

相關新聞

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

台中榮總三名醫師遭投訴，放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。中榮報告指出，「廠商未執行醫療行為」後，隨即有媒體公開廠...

春節連假慢性病不斷藥 健保署放寬慢箋可提前14天領藥

為因應今年農曆春節長達9天的連續假期，並考量冬季為呼吸道疾病及病毒性腸胃炎的好發期，健保署今年針對慢性病患，只要慢箋領藥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。