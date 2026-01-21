影／桃機臨時過夜機坪完工可增停16架 星宇航空優先使用

桃園國際機場第三跑道系列工程自2023年9月開工後，截至今年1月3日工程進度已達66.9％，因國籍航空今年增購22架新機，為舒緩過夜停機位不足問題，於機場東北角設置臨時過夜機坪，去年7月25日已啟用9個停機位，預計1月30日再啟用7個停機位，總計可增停16架飛機。交通部長陳世凱今到場視察，他說過夜機坪啟用，對於未來桃機客運及貨運的運作來說非常重要。

陳世凱表示，第三航廈北廊廳已啟用，國人也很關心第三跑道進度，第三跑道臨時過夜機坪完成，是第一階段工程中很重要的里程碑；除了臨時過夜機坪可停放16架飛機，未來也是第三跑道施工時預留的空間，另外就是台美關稅談判剛完成，將有很多貨機準備從桃機載貨到美國，這次春節除了客運有壓力，貨運壓力也相當大， 臨時過夜機坪的啟用可增加桃機停機的應用空間增加，提高貨物運轉的效率。

陳世凱也提到，颱風襲台時會有比平常多100多架的飛機停放桃機，臨時過夜機坪就是重要的調度空間；而且國籍航空光是2026年就會引進22架飛機，在桃機只有2個跑道的狀況下，必須要提升運轉效率跟停機空間，臨時過夜機坪的啟用，對桃機的運作以及國籍航空今年引進新飛機都是非常重要的過程。

機場公司表示，第三跑道計畫預計119年9月完工，計畫經費為新台幣374.56億元，計畫總面積860公頃，跑道設計為4000公尺， 採剛性道面設計。包含既有用地279公頃、新增用地581公頃，規模相當於新建一座機場，服務年限為30年，防洪標準為100年暴雨不溢堤。

此外，桃機每天都有150架飛機過夜，主要是長榮、華航、星宇等3大國籍航空的飛機，少部分是虎航、部分外籍航空公司及維修作業。由於長榮、華航已有既有空間，星宇空間較少且今年將引進大量新機，因此未來臨時過夜機坪將優先給予星宇航空使用；另外，第三跑道旁增設的這16個臨時過夜機坪，10年後將拆除作為未來的滑行道區域。 桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，總計可增停16架飛機。交通部長陳世凱（右4）今到場視察，他說過夜機坪啟用，對於未來桃機客運及貨運的運作來說非常重要。記者黃仲明／攝影 桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，未來將優先給予星宇航空使用。記者黃仲明／攝影 桃園國際機場臨時過夜機坪將於1月30日全面啟用，總計可增停16架飛機。記者黃仲明／攝影