社區就可看醫生 衛福部改革給付方式

「希望減少到醫院看病，醫療要以社區為基礎！」衛福部長石崇良21日出席居家透析記者會時說，隨著高齡化與少子女化，政府希望透過給付改革，如個別醫院總額、分級醫療等方式，以強化醫療韌性。被問到衛福部是否增加公費醫學生名額？石崇良澄清，只是擴大學士後醫學系的公費名額。

醫療將以社區為主

石崇良在記者會上表示，我國今年的高齡化人口正式邁入20.6%的超高齡社會門檻，再加上少子女化、出生人數的下降，高齡照護的壓力愈來愈大，未來要讓台灣的醫療與健保永續發展，因此提出增加醫療韌性的計畫，要讓國人減少不健康餘命與失能，面臨照護壓力，則要增加分散式服務、在宅急症等醫療服務。

「未來醫療不再以醫院為基礎！」石崇良強調，希望能逐漸以社區為基礎，搭配給付改革、更加重視品質的方式改革，例如個別醫院總額，讓核定的額度更彈性追求照護品質，重大外傷若能2小時內進入開刀房也會給予獎勵，至於腎臟病的層面，也有888三高防治，其中就有慢性腎病的防治計畫。

冷門科別需留名額

近期衛福部將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，且選擇冷門科別者需要綁約由10年延長至15年、違約金額從訓練費用的4倍提高為6倍，引發醫師公會不滿，但石崇良回應，第三期公費生計畫名額與過去相同，並沒有增加，但確實增加學士後醫學生，還有冷門科別的名額。

