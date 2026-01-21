社區就可看醫生 衛福部改革給付方式

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「希望減少到醫院看病，醫療要以社區為基礎！」衛福部長石崇良21日出席居家透析記者會時說，隨著高齡化與少子女化，政府希望透過給付改革，如個別醫院總額、分級醫療等方式，以強化醫療韌性。被問到衛福部是否增加公費醫學名額？石崇良澄清，只是擴大學士後醫學系的公費名額。

醫療將以社區為主

石崇良在記者會上表示，我國今年的高齡化人口正式邁入20.6%的超高齡社會門檻，再加上少子女化、出生人數的下降，高齡照護的壓力愈來愈大，未來要讓台灣的醫療與健保永續發展，因此提出增加醫療韌性的計畫，要讓國人減少不健康餘命與失能，面臨照護壓力，則要增加分散式服務、在宅急症等醫療服務。

「未來醫療不再以醫院為基礎！」石崇良強調，希望能逐漸以社區為基礎，搭配給付改革、更加重視品質的方式改革，例如個別醫院總額，讓核定的額度更彈性追求照護品質，重大外傷若能2小時內進入開刀房也會給予獎勵，至於腎臟病的層面，也有888三高防治，其中就有慢性腎病的防治計畫。

冷門科別需留名額

近期衛福部將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，且選擇冷門科別者需要綁約由10年延長至15年、違約金額從訓練費用的4倍提高為6倍，引發醫師公會不滿，但石崇良回應，第三期公費生計畫名額與過去相同，並沒有增加，但確實增加學士後醫學生，還有冷門科別的名額。

石崇良 名額 醫學

相關新聞

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

台中榮總三名醫師遭投訴，放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。中榮報告指出，「廠商未執行醫療行為」後，隨即有媒體公開廠...

春節連假慢性病不斷藥 健保署放寬慢箋可提前14天領藥

為因應今年農曆春節長達9天的連續假期，並考量冬季為呼吸道疾病及病毒性腸胃炎的好發期，健保署今年針對慢性病患，只要慢箋領藥...

