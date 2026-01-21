洗腎不用去醫院 居家透析2035年要達18%

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

居家透析2035年要從8%提升到18%！台灣腎臟醫學會21日公布「台灣居家透析白皮書」，希望透過加強數位醫療、增加給付與教育等方式，讓居家透析率從如今的8%，在2029年提升到12%、2035年提升到18%。健保署副署長張禹斌指出，政府將增加獎勵方案、提升支付點數等方式，鼓勵腎友增加居家透析。

減少透析病友奔波醫院

「居家透析（洗腎）就是韌性醫療的展現！」台灣腎臟醫學會理事長陳金順表示，希望透過推動居家透析，讓民眾在遠距醫療持續獲得服務、治療不間斷。居家透析白皮書工作小組召集人許永和則說，透析病友一周要到醫院3次，若能改成居家透析，可以緩解醫療人力77%、減碳與增加病友回歸職場的機率。

許永和呼籲政府盼以「支付政策改革」、「醫病教育賦能」、「多元在地整合」、「數位遠距創新」與「透析品質卓越」等政策，增加居家腹膜與血液透析的比例。他也指出，復興鄉有50幾位病友，其中有30幾位經濟弱勢，還要在都市租房子讓透析更方便，因此希望增加居家透析，減少病友奔波，還有颱風天醫護難上山的問題。

增加遠距醫療給付

「希望1年增加1%居家透析！」許永和表示，美國目前每年成長速度0.5%，新加坡2030年要達到30%、南韓要達到33%，未來可以考慮病友的個別化差異，在院血液透析或在家可以較自由選擇，還有讓醫護與民眾共享決策，以及結合長照3.0，還有智慧管理的部分成立示範中心，將相關成功經驗推展到全國。

健保署副署長張禹斌表示，整體透析中腹膜透析的比例是8%，會透過獎勵費用、新收案獎勵、持續照護與運作、首次腹膜透析等條件給予獎勵；居家透析方面，會透過遠距醫療訪視增加給付。

遠距 醫學會 健保署

