快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

聽新聞
0:00 / 0:00

6旬男患6公分腫瘤 醫先問有無保險：食道癌多晚期確診、新藥健保不給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
和信醫院腫瘤內科主治醫師陳智文說，食道癌可說是專挑上有父母、下有兒女需照顧的「三明治世代」男性下手，而他們多是家庭經濟與照顧支柱。記者林琮恩／攝影
和信醫院腫瘤內科主治醫師陳智文說，食道癌可說是專挑上有父母、下有兒女需照顧的「三明治世代」男性下手，而他們多是家庭經濟與照顧支柱。記者林琮恩／攝影

60多歲病友馬先生為藍領勞工，菸酒、檳榔等使用時間長達40年，去年因慢性咳嗽、吞嚥困難就醫，檢查發現一顆6公分巨大腫瘤阻塞食道，確診為晚期食道癌，癌細胞轉移至全身多處。他罹患食道癌，且免疫表現PD-L1數值極高，仍不符免疫治療不可晚期使用的健保給付標準，不少病人付不起逾百萬藥價，只能使用健保給付的傳統化療、放療。

食道癌為男性十大死因之一，好發於40至60歲中壯年男性。和信醫院腫瘤內科主治醫師陳智文說，食道癌可說是專挑上有父母、下有兒女需照顧的「三明治世代」男性下手，多是家庭經濟與照顧支柱。早期食道癌多無明顯症狀，根據衛福部癌症登記報告，逾43.7%病人，確診時已是晚期，現行治療以化療合併放射治療為主，五年存活率僅約2成，低於全癌症平均值的56%。

多項國際臨床研究顯示，食道癌患者接受免疫治療後，腫瘤緩解率較傳統化療提升。陳智文表示，一項臨床試驗結果顯示，與化療相比，使用免疫治療的食道癌患者，其客觀腫瘤緩解率可達20.3%，基於不同臨床實證，免疫治療已被國際治療指引列入，我國健保食道癌免疫治療給付，雖已開放用於第二線治療，但給付條件仍與國際指引存在差距。

陳智文說，研究數據顯示，健保給付為癌症治療造成「經濟毒性」，高達57.3%癌症病友，在診斷後一年內面臨財務困難，這些患者死亡率為無財務困難者1.6倍，身為腫瘤科醫師，他只能在診間提供治療選項，詢問病人是否曾投保商業醫療保險，建議病人評估保險出險情況、是否可負擔治療費用，再決定是否使用免疫治療等新型治療方式，或選擇使用傳統化、放療治療。

鼻咽癌是另一項長期被忽略的癌症。陳智文表示，台灣男性族群罹患鼻咽癌機率，遠高於歐美國家，卻長期面臨治療有限困境，我國74%鼻咽癌患者，確診時已是第三、第四期，目前第一線治療，仍以放射線合併化學治療為主，副作用常讓病人留下長期後遺症，國內尚無鼻咽癌免疫治療進入市場，而國際指引則已將免疫治療合併化療，列為復發或轉移性鼻咽癌第一線治療策略。

食道癌 癌症治療 腫瘤

延伸閱讀

6旬婦3度罹癌全治癒！醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

科學人／癌症治療邁向新階段…微創腫瘤介入治療實現「個人化抗癌」

婦人兩頰腫塊憂心手術毀容 一檢查竟是罕見腮腺癌

沒碰菸酒檳榔…40歲健康女竟罹上顎牙齦癌 醫籲：3症狀快就醫

相關新聞

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

台中榮總三名醫師遭投訴，放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。中榮報告指出，「廠商未執行醫療行為」後，隨即有媒體公開廠...

春節連假慢性病不斷藥 健保署放寬慢箋可提前14天領藥

為因應今年農曆春節長達9天的連續假期，並考量冬季為呼吸道疾病及病毒性腸胃炎的好發期，健保署今年針對慢性病患，只要慢箋領藥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。