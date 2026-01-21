6旬男患6公分腫瘤 醫先問有無保險：食道癌多晚期確診、新藥健保不給付

60多歲病友馬先生為藍領勞工，菸酒、檳榔等使用時間長達40年，去年因慢性咳嗽、吞嚥困難就醫，檢查發現一顆6公分巨大腫瘤阻塞食道，確診為晚期食道癌，癌細胞轉移至全身多處。他罹患食道癌，且免疫表現PD-L1數值極高，仍不符免疫治療不可晚期使用的健保給付標準，不少病人付不起逾百萬藥價，只能使用健保給付的傳統化療、放療。

食道癌為男性十大死因之一，好發於40至60歲中壯年男性。和信醫院腫瘤內科主治醫師陳智文說，食道癌可說是專挑上有父母、下有兒女需照顧的「三明治世代」男性下手，多是家庭經濟與照顧支柱。早期食道癌多無明顯症狀，根據衛福部癌症登記報告，逾43.7%病人，確診時已是晚期，現行治療以化療合併放射治療為主，五年存活率僅約2成，低於全癌症平均值的56%。

多項國際臨床研究顯示，食道癌患者接受免疫治療後，腫瘤緩解率較傳統化療提升。陳智文表示，一項臨床試驗結果顯示，與化療相比，使用免疫治療的食道癌患者，其客觀腫瘤緩解率可達20.3%，基於不同臨床實證，免疫治療已被國際治療指引列入，我國健保食道癌免疫治療給付，雖已開放用於第二線治療，但給付條件仍與國際指引存在差距。

陳智文說，研究數據顯示，健保給付為癌症治療造成「經濟毒性」，高達57.3%癌症病友，在診斷後一年內面臨財務困難，這些患者死亡率為無財務困難者1.6倍，身為腫瘤科醫師，他只能在診間提供治療選項，詢問病人是否曾投保商業醫療保險，建議病人評估保險出險情況、是否可負擔治療費用，再決定是否使用免疫治療等新型治療方式，或選擇使用傳統化、放療治療。

鼻咽癌是另一項長期被忽略的癌症。陳智文表示，台灣男性族群罹患鼻咽癌機率，遠高於歐美國家，卻長期面臨治療有限困境，我國74%鼻咽癌患者，確診時已是第三、第四期，目前第一線治療，仍以放射線合併化學治療為主，副作用常讓病人留下長期後遺症，國內尚無鼻咽癌免疫治療進入市場，而國際指引則已將免疫治療合併化療，列為復發或轉移性鼻咽癌第一線治療策略。