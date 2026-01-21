快訊

嚴重胃食道逆流造成胸悶久咳不癒 新微創手術助患者恢復健康

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
雙和醫院進行全台首例裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃底摺疊術，個案林先生（右4）分享治療心路歷程。圖／雙和醫院提供
雙和醫院進行全台首例裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃底摺疊術，個案林先生（右4）分享治療心路歷程。圖／雙和醫院提供

65歲林先生因工作壓力大，應酬頻繁與生活作息不規律，長期飽受胃食道逆流困擾，平常感到胸口灼熱悶痛、久咳不癒，每當用餐後彎身或躺下症狀加劇，讓他吃不好睡不好。經胃鏡檢查確認為嚴重逆流性食道炎合併裂孔疝氣，與醫師討論後，接受台灣首位裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術（cTIF）的病人，術後3天出院，身體狀況大為改善。

收治病患的雙和醫院消化內科主任李宗頴醫師指出，胃食道逆流是現代文明病，胃酸反覆回流刺激食道黏膜，造成逆流，胸口灼熱及胸痛等症狀，長期可能導致食道發炎、潰瘍，嚴重時甚至引發食道癌前病變。一般治療多以抑制胃酸的藥物為主，但統計顯示，仍有約4成患者在服藥後無法有效控制症狀。

患者與雙和醫院醫療團隊討論後，決定接受消化內科與一般外科的微創整合治療，為台灣首位接受裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術（cTIF）之病人，術後3天便順利出院。

日前回診時，林先生表示胃食道逆流已徹底改善，過往如火山爆發般的「火燒心」症狀不再出現，生活品質大幅提升。林先生感動地說：「終於能吃得好、睡得安穩，十分感謝醫療團隊的照顧。」

外科部主任宋睿祥醫師表示，部分患者因長期反覆嘔吐或咳嗽，會導致下食道括約肌上推至胸腔，形成橫膈膜裂孔疝氣，與胃食道逆流形成惡性循環。若不及時處理，嚴重會導致反覆性的吸入性肺炎，肺纖維化，甚至危及生命。

李宗頴提醒，造成胃食道逆流的原因眾多，其中最主要的是下食道括約肌（賁門）鬆弛或無力，胃酸容易迴流至食道，民眾常將胃食道逆流視為小毛病而延誤就醫，若反覆出現胸口灼熱、胃酸逆流、夜間不適而影響睡眠，建議及早就醫評估，才能避免病情惡化。

患者透過消化內外科微創手術治療後，嚴重逆流性食道炎合併裂孔疝氣改善許多，此為術前、後胃鏡檢查對比圖。圖／雙和醫院提供
患者透過消化內外科微創手術治療後，嚴重逆流性食道炎合併裂孔疝氣改善許多，此為術前、後胃鏡檢查對比圖。圖／雙和醫院提供

胃食道逆流 疝氣 醫師

