影／冷風吹就流淚乾眼症暴增 醫示警「這症狀」恐影響視力

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
冷氣團來襲，眼科門診乾眼症案例明顯增加。圖／洪啟庭提供
強烈冷氣團來襲，低溫動輒下探個位數，不僅呼吸道與心血管疾病風險升高，乾眼症患者明顯增加。眼科醫師表示，近期門診中，不少病患被冷空氣刺激出現嚴重乾眼症，有人反覆揉眼導致發炎潰瘍「角膜爛的像碗粥」，若未及時治療，恐影響視力。

大仁科技大學眼科副教授、眼科醫師洪啟庭指出，淚液由黏液層、水樣層及脂肪層三層構成，其中脂肪層負責防止淚水蒸發，冬季氣候乾冷、冷風直吹，容易導致脂肪分泌異常，使淚液蒸發加快，引發乾眼症。

洪啟庭說，冬季幾波寒流，一共收治24個乾眼症案例，來自各行各業，學生、上班族、護理師、比丘尼，共通點都是見風流淚，接觸到冷空氣就淚流不止，其中有病患角膜嚴重糜爛潰瘍，看起來像被攪爛的粥，視線逐漸變模糊，所幸及時就醫治療。

洪啟庭解釋，乾眼症好發於包括騎機車未配戴護目鏡、長時間待在低濕度室內、躲在棉被內滑手機、戴隱形眼鏡過夜等，另長期吸菸、暴露於香火或粉塵環境者，以及服用抗組織胺、安眠藥、部分心血管或精神科藥物的患者，也較容易出現乾眼症狀。

曾接受近視雷射手術者，因角膜神經改變，終其一生都屬乾眼症高風險族群，高齡者則因淚腺隨年齡萎縮，更需定期補充人工淚液，若未妥善治療，可能引發絲狀角膜炎、角膜上皮缺損，反覆發炎，部分病患因眼睛不適頻繁揉眼，反而加重角膜損傷，導致病程延長。

治療方面，輕中度患者可透過人工淚液補充淚水，建議選擇不含防腐劑製劑，若合併發炎，需使用抗發炎或免疫調節藥物，近年也有自體血清眼藥水等治療方式，用於修復角膜破皮，嚴重者可透過淚管阻塞術，減少淚液流失。

洪啟庭提醒，冬季氣溫驟降，除了注意保暖，也應重視眼睛保健，避免長時間用眼、維持室內濕度、適時補充人工淚液，出現持續乾澀、疼痛或視力模糊時，應及早就醫，以免延誤治療時機。

冷氣團來襲，眼科門診乾眼症案例明顯增加。圖／洪啟庭提供
