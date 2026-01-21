快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

家扶調查：逾3成寄養家庭盼寄養兒少與孩子作伴

中央社／ 台北21日電

家扶基金會今天公布一項調查，近4年超過3成寄養家庭加入寄養的動機，是希望讓寄養兒少與家中孩子作伴，成為少子化下的家庭新選擇。

家扶基金會是台灣最早推動兒少寄養服務的社福組織，今天舉行家庭招募記者會，今年期待有800戶家庭加入。

家扶基金會公布一項調查，近4年超過3成寄養家庭加入寄養服務的動機，是希望讓寄養兒少可與家庭中的孩子互動作伴，成為少子化下的家庭新選擇；根據民國113年統計，投入寄養服務家庭中，逾3成5有未成年子女。

家扶基金會執行長周大堯指出，家扶承接政府的寄養安置服務已邁入第45年，累計近5000戶寄養家庭投入照顧6萬人次兒少，今年期待有800戶家庭加入。

演員劉冠廷首次代言家扶寄養家庭招募，他提到，自己從小在大家庭長大並感受溫暖，在拍公益廣告時，當劇中小女孩說出不知道家是什麼，讓他很震撼；聽完寄養家庭的故事讓他感到一股熱血，得知許多寄養家庭的無私奉獻，也令他佩服。

劉冠廷表示，很榮幸能擔任寄養家庭招募代言人，希望在大家心中埋下一顆種子，有一天能「打開家門讓愛住進來」。

來自台南的陳瑞成在科技業工作，有3名子女，他與太太在不到30歲時就成為寄養爸媽，至今擔任寄養家庭18年，照顧過13名兒少。陳瑞成說，當時女兒跟他們提議當寄養家庭，除了可幫忙照顧需要照顧的兒少，還可有更多時間陪伴家人。

陳瑞成表示，雖然他的太太是寄養孩子的主要照顧者，但全家都很疼愛寄養孩子，且他的爺爺和伯父就住在隔壁，也會一起幫忙，串起寄養家庭的凝聚力。

陳瑞成坦言，每個孩子的個性都不一樣，有些在他下班後會幫他搥背，感到很貼心；曾照顧過的一對姐妹也與他的女兒感情很好，後來出養到美國時，女兒還流淚。

寄養媽媽陳寶惠是在2002年受親戚感召，加入北台中寄養家庭行列，至今照顧過26名兒少。陳寶惠表示，雖然先生在外地工作，但有家族的陪伴支持，讓她除了自己3個小孩，還能照顧寄養孩子，且寄養孩子就是家中一份子，她都一視同仁對待。

陳寶惠的大女兒闕睿伶說，她從小與來家中寄養的孩子一起生活、玩耍，從不覺得他們與自己有何不同，而且家中孩子有的東西，媽媽一定也會為寄養兒童準備，因為有許多快樂回憶，將來也想成為寄養家庭。

陳寶惠曾照顧的小螢也出席記者會，小螢提到，自己較孤僻，但她非常感謝寄養媽媽的耐心照顧、寄養家庭的姐姐陪她上學，讓她能夠被理解，內心感到溫暖，也是讓她至今能自立生活的重要養分。

家扶基金會公布的寄養家庭資格，必須年滿25歲、具國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家中有適當空間。招募專線0800-07-8585，或網站https://fostercare.ccf.org.tw/。

寄養家庭 兒少 家扶基金會

延伸閱讀

劉冠廷自爆成老家村裡吉祥物　大年初一當人形立牌與村民合影

揭開婚宴酸甜苦辣！劉冠廷1天辦2場「雙囍」像不可能任務

專訪／劉冠廷性愛戲自比奧運 老婆孫可芳曝二胎進度：下次可以找我

柯震東「功夫」飛簷走壁帥出新高度　嚴藝文黑化掌權助攻

相關新聞

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

台中榮總放任醫材商動手術 石崇良：插腰看人家做不是醫師該有的態度

台中榮總三名醫師遭投訴，放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。中榮報告指出，「廠商未執行醫療行為」後，隨即有媒體公開廠...

春節連假慢性病不斷藥 健保署放寬慢箋可提前14天領藥

為因應今年農曆春節長達9天的連續假期，並考量冬季為呼吸道疾病及病毒性腸胃炎的好發期，健保署今年針對慢性病患，只要慢箋領藥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。