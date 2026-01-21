藥物頑固性癲癇 醫師：迷走神經刺激術助改善
癲癇是需要長期面對的慢性神經疾病，若為「藥物頑固性癲癇」更是充滿挑戰。成大醫院表示，「迷走神經刺激術」是低侵入性且成熟的治療選擇，具備安全性與療效的研究支持。
成大醫院外科部醫師李柏萱今天指出，台灣癲癇盛行率約0.5%至1%，推估全台約10萬至20萬名癲癇患者；其中約3萬至5萬人屬於「藥物頑固性癲癇」，也就是嘗試2種以上第一線抗癲癇藥物後，仍無法有效控制發作，這是臨床治療一大難題。
李柏萱表示，對藥物治療效果有限患者，特別是兒童族群，反覆癲癇發作影響日常生活與安全，更可能對大腦發育與學習能力造成深遠影響；若經由完整藥物與飲食治療仍無法有效控制發作時，應及早轉介完整評估，尋找最合適治療方式。
他說，除生酮飲食治療與開顱癲癇病灶切除手術，「迷走神經刺激術」（Vagus Nerve Stimulation, VNS）是低侵入性且成熟的治療選擇，全球臨床應用近30年，具備安全性與療效的研究支持。
迷走神經刺激術原理是在患者左側頸部植入電極，透過微量電流刺激迷走神經，將訊號回傳並投射至大腦各區域，進而干擾癲癇放電產生，降低發作頻率與減輕嚴重度。
李柏萱說明，迷走神經刺激術並非取代藥物的第一線治療，而是作為藥物、生酮飲食或手術評估後的重要補救選項，治療效果非立即見效，屬於「緩發性成效」，需透過長期、穩定的電刺激，逐步調整大腦放電狀態。
近年大規模回溯性統合分析顯示，長期使用迷走神經刺激術，至少一半頑固型癲癇患者明顯降低發作次數或減輕發作嚴重度，對生活品質帶來實質幫助。
迷走神經刺激術手術時間短、傷口小，術後恢復快，整體風險相對低；常見副作用多屬輕微症狀，包括聲音沙啞、咳嗽或局部感覺異常，可透過醫師調整刺激參數而改善。
2020年迷走神經刺激醫材納入健保給付，協助數百名藥物頑固型癲癇患者提升治療可近性，也大幅減輕家庭醫療負擔。此外，迷走神經刺激術也應用於慢性頭痛與部分精神疾病，在自體免疫疾病臨床研究中展現潛在應用價值。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言