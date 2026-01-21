低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 凍到明天晚上

快訊

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
15縣市低溫特報10度或以下，凍到明天晚上。本報資料照片
中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

氣象署指出，今(21)日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今、明兩天苗栗以北、宜蘭地區及金門、連江有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。

橙色燈號2：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣。黃色燈號：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市。影響時間：21日下午至22日晚上。

南投縣

