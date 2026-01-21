皮蛇疫苗搶翻 彰化調整26日起全面開放預約下午1點半發號碼牌
彰化縣推動長者帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，開放首日即出現搶打情形，第1期（1月20日至23日）名額當天全數額滿，顯示長者接種需求熱絡、施打意願高。彰化縣府今天緊急宣布，自1月26日起疫苗全面開放預約登記，至名額用罄為止。
縣府指出，考量近期氣溫驟降，為維護長者健康，調整預約時段，改為每日下午1時30分起發放號碼牌，並提醒65歲以上長者用餐後再前往各地衛生所辦理。各鄉鎮一般長者疫苗接種分配名額共4567人，另針對大城、芳苑及竹塘等偏遠地區，保留8成疫苗名額，優先提供設籍當地民眾預約；若現場額滿，將由衛生所登記候補，待低收及中低收入戶釋出名額後依序通知。
此計畫由縣府自購2萬劑疫苗，提供1萬名額，補助設籍彰化縣滿一年、65歲以上（原住民55歲以上）長者完成兩劑接種。低收及中低收入戶長者可免費施打，一般長者兩劑自付6000元，其餘由縣府補助。
縣府衛生局提醒，一般長者完成預約後，須於7日內至銀行或超商繳納自付額，並於收到繳費成功簡訊或預約滿14日後，再前往原預約衛生所接種。衛生局呼籲符合資格者把握機會及早接種，以降低帶狀疱疹及相關併發症風險。
