快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

皮蛇疫苗搶翻 彰化調整26日起全面開放預約下午1點半發號碼牌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣推動長者施打帶狀疱疹疫苗需求高，縣府宣布自1月26日起疫苗全面開放預約登記，並改為下午1時30分起發放號碼牌。圖／彰化縣府提供
彰化縣推動長者施打帶狀疱疹疫苗需求高，縣府宣布自1月26日起疫苗全面開放預約登記，並改為下午1時30分起發放號碼牌。圖／彰化縣府提供

彰化縣推動長者帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，開放首日即出現搶打情形，第1期（1月20日至23日）名額當天全數額滿，顯示長者接種需求熱絡、施打意願高。彰化縣府今天緊急宣布，自1月26日起疫苗全面開放預約登記，至名額用罄為止。

縣府指出，考量近期氣溫驟降，為維護長者健康，調整預約時段，改為每日下午1時30分起發放號碼牌，並提醒65歲以上長者用餐後再前往各地衛生所辦理。各鄉鎮一般長者疫苗接種分配名額共4567人，另針對大城、芳苑及竹塘等偏遠地區，保留8成疫苗名額，優先提供設籍當地民眾預約；若現場額滿，將由衛生所登記候補，待低收及中低收入戶釋出名額後依序通知。

此計畫由縣府自購2萬劑疫苗，提供1萬名額，補助設籍彰化縣滿一年、65歲以上（原住民55歲以上）長者完成兩劑接種。低收及中低收入戶長者可免費施打，一般長者兩劑自付6000元，其餘由縣府補助。

縣府衛生局提醒，一般長者完成預約後，須於7日內至銀行或超商繳納自付額，並於收到繳費成功簡訊或預約滿14日後，再前往原預約衛生所接種。衛生局呼籲符合資格者把握機會及早接種，以降低帶狀疱疹及相關併發症風險。

彰化縣推動長者施打帶狀疱疹疫苗需求高，彰化縣府今天緊急宣布，自1月26日起疫苗全面開放預約登記，至名額用罄為止。圖／彰化縣府提供
彰化縣推動長者施打帶狀疱疹疫苗需求高，彰化縣府今天緊急宣布，自1月26日起疫苗全面開放預約登記，至名額用罄為止。圖／彰化縣府提供

衛生所 名額

延伸閱讀

廚餘養豬轉飼料補助須拆設備 期限1月前彰化不到一半業者完成

科學人／當疫苗遇上民粹…過去拒種牛痘 現今美國政府也削經費？

以色列研究：正向思考可增強疫苗免疫反應

肺炎鏈球菌7成5於社區感染 新型公費1劑價逾4000元…施打可防重症

相關新聞

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

成功救心！奇美醫院以「經心尖TAVI」完成高難度複雜瓣膜置換

奇美醫療財團法人奇美醫院完成南部首例「經心尖經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」，成功治療一名合併先天血管異常及多次主動...

合歡山路面恐結冰 台14甲線、台8線夜間預警封閉

台14甲線、台8線高海拔路段路面恐結冰，交通部公路局宣布，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺、台8線107至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。