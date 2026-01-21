成功救心！奇美醫院以「經心尖TAVI」完成高難度複雜瓣膜置換

奇美醫療財團法人奇美醫院完成南部首例「經心尖經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」，成功治療一名合併先天血管異常及多次主動脈手術史的重度主動脈瓣逆流患者，術後恢復穩定，已順利出院。

67歲柯姓男子，先天即有右側主動脈弓異位，2021年間因急性乙型主動脈剝離，曾在國外接受胸主動脈內支架置放（TEVAR），並合併鎖骨下動脈繞道手術。多重介入治療使其胸腔與主動脈解剖結構相當複雜，後續醫療風險大幅提高。

近年柯男因重度主動脈瓣閉鎖不全，出現呼吸喘、體力下降等症狀，檢查顯示已合併心臟衰竭。雖經藥物治療短暫改善，但症狀反覆惡化，評估後需進行瓣膜置換。然而，因過往繞道人工血管橫跨胸前，若採傳統正中開胸手術，恐有大出血與結構損傷風險，且患者對開胸手術意願低。

奇美醫院心臟血管外科、心臟內科、麻醉與影像等跨科團隊共同評估後，決定改採經心尖TAVI，由左胸小切口直達心尖，避開彎曲主動脈與既有支架路徑，成功植入新型瓣膜裝置。手術時間約一個多小時，全程無需開胸或停跳心臟，術中未出現併發症。

術後心臟超音波顯示，人工瓣膜功能穩定，幾乎無殘餘逆流，平均壓差約8毫米汞柱，僅見輕微瓣周滲漏。患者術後恢復良好，第8天出院，返門診追蹤顯示呼吸及活動耐受度明顯改善。

奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞指出，純重度主動脈瓣逆流與常見的瓣膜狹窄不同，因瓣膜缺乏鈣化，人工瓣膜固定難度高，若合併血管結構異常與既往介入史，治療風險更高。此次成功案例，顯示在審慎評估下，經心尖微創路徑可成為部分高風險患者的可行選項。

吳南鈞提醒，主動脈瓣逆流若達重度並伴隨症狀或左心室擴大，應及早評估治療時機。若出現活動喘、胸悶心悸、夜間呼吸困難、下肢水腫或運動耐受力下降等症狀，可能與瓣膜疾病或心衰竭相關，應及早就醫評估治療時機，以免延誤病情。