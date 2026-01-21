快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

成功救心！奇美醫院以「經心尖TAVI」完成高難度複雜瓣膜置換

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
奇美醫療財團法人奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞。圖／奇美醫院提供

奇美醫療財團法人奇美醫院完成南部首例「經心尖經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」，成功治療一名合併先天血管異常及多次主動脈手術史的重度主動脈瓣逆流患者，術後恢復穩定，已順利出院。

67歲柯姓男子，先天即有右側主動脈弓異位，2021年間因急性乙型主動脈剝離，曾在國外接受胸主動脈內支架置放（TEVAR），並合併鎖骨下動脈繞道手術。多重介入治療使其胸腔與主動脈解剖結構相當複雜，後續醫療風險大幅提高。

近年柯男因重度主動脈瓣閉鎖不全，出現呼吸喘、體力下降等症狀，檢查顯示已合併心臟衰竭。雖經藥物治療短暫改善，但症狀反覆惡化，評估後需進行瓣膜置換。然而，因過往繞道人工血管橫跨胸前，若採傳統正中開胸手術，恐有大出血與結構損傷風險，且患者對開胸手術意願低。

奇美醫院心臟血管外科、心臟內科、麻醉與影像等跨科團隊共同評估後，決定改採經心尖TAVI，由左胸小切口直達心尖，避開彎曲主動脈與既有支架路徑，成功植入新型瓣膜裝置。手術時間約一個多小時，全程無需開胸或停跳心臟，術中未出現併發症。

術後心臟超音波顯示，人工瓣膜功能穩定，幾乎無殘餘逆流，平均壓差約8毫米汞柱，僅見輕微瓣周滲漏。患者術後恢復良好，第8天出院，返門診追蹤顯示呼吸及活動耐受度明顯改善。

奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞指出，純重度主動脈瓣逆流與常見的瓣膜狹窄不同，因瓣膜缺乏鈣化，人工瓣膜固定難度高，若合併血管結構異常與既往介入史，治療風險更高。此次成功案例，顯示在審慎評估下，經心尖微創路徑可成為部分高風險患者的可行選項。

吳南鈞提醒，主動脈瓣逆流若達重度並伴隨症狀或左心室擴大，應及早評估治療時機。若出現活動喘、胸悶心悸、夜間呼吸困難、下肢水腫或運動耐受力下降等症狀，可能與瓣膜疾病或心衰竭相關，應及早就醫評估治療時機，以免延誤病情。

手術 患者 風險

延伸閱讀

讓長輩安心享傳統年味 佳里奇美推「順嚥無礙」美食

台南男子心臟衰竭開胸難 微創完成複雜瓣膜置換

「台北不缺我一個但台東很缺」 東基3醫師用行動回應台東醫療困境

見女護理師在隔床注射藥物...他伸手偷摸臀部 認罪賠10萬元獲緩刑

相關新聞

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

成功救心！奇美醫院以「經心尖TAVI」完成高難度複雜瓣膜置換

奇美醫療財團法人奇美醫院完成南部首例「經心尖經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」，成功治療一名合併先天血管異常及多次主動...

合歡山路面恐結冰 台14甲線、台8線夜間預警封閉

台14甲線、台8線高海拔路段路面恐結冰，交通部公路局宣布，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺、台8線107至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。