老翁3度小中風又因急性中風住院說會心悸 醫查出心房顫動易造成血栓

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院神經科醫師林聖傑（左），今天提醒民眾當心「心亂跳」引發腦中風危機，右為部基副院長蔡翊新。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院神經科醫師林聖傑（左），今天提醒民眾當心「心亂跳」引發腦中風危機，右為部基副院長蔡翊新。記者邱瑞杰／攝影

基隆市1名76歲老翁曾3度小中風，復健後未明顯失能。後來又因急性中風就醫，治療過程中會感到心悸，醫療團隊安排24小時攜帶式心電圖檢查，發現罹患心房顫動，若導致心臟內血流停滯易形成血栓，一旦流進腦部血管，可能引發嚴重中風。

衛生福利部基隆醫院神經科醫師林聖傑今天表示，這名76歲患者有高血壓病史、規則服藥，長期抽菸、每天約1包。他雖然曾經發生3次小中風，但在復健後並未明顯失能。後來又因臉部歪斜、同側手腳無力及言語表達困難，家屬緊急送醫，檢查確認為急性中風。

治療過程中，老翁表示經常感到心悸，醫療團隊進一步安排24小時攜帶式心電圖檢查，發現患者罹患心房顫動。

林聖傑指出，心房顫動是一種常見的心律不整，會導致心臟內血流停滯，容易形成血栓，血栓一旦隨血流進入腦部血管，便可能引發嚴重中風。心房顫動在台灣人口中的盛行率逐年上升，且隨著年齡增加而顯著提高。

林聖傑說，中風的危險因子包括高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸以及心律不整等。其中，三高與抽菸多與血管硬化相關，心房顫動則屬於心臟節律異常，其引發中風的機轉不同，因此預防與用藥策略也不相同。

醫療團隊評估這名老翁的身體狀況後，除協助戒菸及持續控制慢性疾病，並開始使用抗凝血藥物，以降低血栓形成及再次中風的風險。

林聖傑表示，抗血小板藥物常用於血管硬化相關的中風預防，但心房顫動患者通常需使用抗凝血藥物，藥物選擇與使用時機應由專科醫師評估。

衛生福利部基隆醫院呼籲民眾，若出現心悸、脈搏不規則，或有中風相關警訊，應及早就醫檢查。透過規則服藥、控制慢性病、戒菸及正確治療心房顫動，可有效降低中風風險，守護自身與家人的健康。

衛生福利部基隆醫院神經科醫師林聖傑指出，心房顫動會導致心臟內血流停滯，容易形成血栓，血栓一旦隨血流進入腦部血管，便可能引發嚴重中風。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院神經科醫師林聖傑指出，心房顫動會導致心臟內血流停滯，容易形成血栓，血栓一旦隨血流進入腦部血管，便可能引發嚴重中風。記者邱瑞杰／攝影

