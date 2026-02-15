機票花2.4萬飛4小時「沒螢幕」太崩潰！內行揭隱藏密技：快掃椅背QRcode

在飛機上長時間坐著不能走動，難免會覺得難受。一名網友在Threads發文，透露自己搭乘長榮航班前往清邁旅遊，長達將近四小時的飛行時間卻沒有電視，好奇還可以做些什麼來打發時間，引發熱議。

原PO貼出機上椅背視角，寫道「要飛近四小畤，沒有電視，這張（來回）票2.4萬，可以請空姐一棒把我打昏嗎？不然要做什麼？」不少網友眼尖看到椅背的折疊餐桌上印著QR Code，留言表示「1.機型在訂票的時候就知道，就可以去看人家的搭機紀錄；2.椅背上的QR Code是讓你手機掃描，可以用手機看影片等等的」、「椅背上的小卡拿出來，上面有QR Code可以掃，你的手機就會變成一般的影音系統」、「椅背上面的QR Code可以掃描，用手機看機上的電影喔」。

有部分網友分享，搭機前會先攝取大量的碳水化合物，除了填飽肚子，上機時也會變得昏昏欲睡，「我搭過廉航8小時，我的策略就是上機前爆吃一波讓自己碳暈，最後成功讓自己昏迷6小時」、「超過3個小時的路程，都需要先來一顆大飯糰」、「下次上機前買一顆傳統大飯糰吧，沒有人擋得住的」、「上飛機前先灌自己威士忌，一坐上去安全帶繫上人也昏迷，醒來都差不多要下降了」。

網友們也提供其他建議給原PO，「刪手機照片，手機容量不足的時候我會飛一趟曼谷，來回8小時間可以省下10G空間」、「手機拿出來把相簿裡的照片整理一下」、「我上飛機前會下載好Netflix或是YT或是音樂之類的，但基本上我一上飛機就是立馬昏睡，直到下飛機前一個小時才會慢慢醒來，最後一個小時就是在聽音樂」、「我會帶洗衣機使用手冊上去看」、「包包裡有紙跟筆的話我會開始畫畫」、「長途的話我會前一天基本上不要睡，上飛機就可以睡死了」、「建議你跟空服員要一份免費的玩具來玩」。

長榮航空（2618）自去（2025）年7月開始啟動全新免費機上Wi-Fi大升級，所有搭乘商務艙的旅客或是搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員，亦享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務，無論是回覆商務郵件、即時與親友聊天、追蹤股市與新聞動態，或是在萬呎高空分享旅程美照，通通都能輕鬆完成。

此外，長榮航空也提到，旅客若搭乘的機型為空中巴士A321-200客機，可藉由新建置的「機上無線娛樂系統」，透過旅客自己的手機、平板等行動裝置連結機內無線網路，配戴個人耳機即可享受高品質的視聽娛樂內容，該項升級服務預計於2026年初全面提供。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康