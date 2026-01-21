4旬男走路易喘、起床流鼻血竟罹白血病 醫：新檢測方式助評估治療選項

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
44歲病友江先生（右），前年10月7日確診急性淋巴性白血病（ALL）。圖左為其主治醫師中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃。記者林琮恩／攝影
44歲病友江先生（右），前年10月7日確診急性淋巴性白血病（ALL）。圖左為其主治醫師中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃。記者林琮恩／攝影

44歲病友江先生於前年10月7日確診急性淋巴性白血病（ALL），一開始走路容易喘，因曾接受心臟手術，原以為貧血、高血壓等心血管疾病惹禍，至坊間檢驗所檢查。後續一天起床時流鼻血，正好檢驗報告出爐，白血球高達25萬，比起常人上限1萬，竟高出25倍，至急診就醫，確診為急性淋巴性白血病。

江先生表示，確診當下心理難免驚慌，上網搜尋血癌相關訊息，發現有淋巴性、骨髓性等同分類，紛亂資訊讓他更加緊張，而臨床檢查光是基因檢測，就等待將近1個月，確診後治療方向明朗，隨即又遇上化療帶來嚴重副作用，一度發生菌血症，險些因敗血症離世，治療過程引起胰臟炎，不能隨意飲食，只能施打營養針，「每天餓肚子，看著手機上的美食影片，格外煎熬。」

江先生主治醫師、中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，過去急性淋巴性白血病，多需要以高強度化療合併骨髓移植，有助於降低復發風險，提升治癒機會，卻經常被隨嚴重副作用，與長期排斥反應，對病友家屬與身心都是極大考驗，近年「可測量殘存癌細胞（MRD）」精準檢測技術發展，臨床醫師可依據客觀的癌細胞殘存陰性、陽性結果，規劃治療策略，減輕病人痛苦。

可測量殘存癌細胞的檢測方式，為抽取病人血液及骨髓進行分析。葉士芃說，病人先接受化學治療後，若可測量殘存細胞為陰性，表示治療成效良好，除可評估接受骨髓移植，也可使用免疫治療，降低復發風險、提升治癒機會，江先生即是使用免疫治療至今，針對治療成效較差，可測量殘存細胞為陽性者，則應及早評估親友幹細胞相合程度，準備進行骨髓移植。

癌症希望基金會與中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會及台灣安進，合作出版「選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病ALL in 1」衛教懶人包。癌症希望基金會副執行長許怡敏說，基金會服務第一線病友過程中發現，許多病友對於治療方式了解有限，也對副作用產生不安，因此過足不前獲放棄治療，因此建立易讀、好理解、可信賴的醫療資訊，為建立治療信心關鍵。

衛教懶人包連結：https://knowledge.pse.is/63bvvn

淋巴 確診 副作用

