合歡山路面恐結冰 台14甲線、台8線夜間預警封閉

中央社／ 南投縣21日電
交通部公路局宣布，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺、台8線107至110公里處大禹嶺段，下午5時至明天上午8時預警封閉。（公路局中區養護工程分局提供）中央社
台14甲線、台8線高海拔路段路面恐結冰，交通部公路局宣布，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺、台8線107至110公里處大禹嶺段，下午5時至明天上午8時預警封閉。

合歡山截至下午未見降雪，不過氣溫低於攝氏0度，雖是平日，仍有零星遊客冒著低溫凍寒上山等候下雪；交通部公路局中區養護工程分局發布訊息表示，依目前氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團影響，省道台14甲線3000公尺以上、台8線高海拔路段有路面結冰機率。

中區養護工程分局表示，為維護用路人安全，台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺，及台8線107至110公里處大禹嶺路段，今天下午5時預警封閉，車輛只出不進，22日上午8時視天氣及路況，再決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行。

中區分局也表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行；另外，因應合歡山公路夜間封閉，台8臨37線中橫便道增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關。

合歡山 交通部 冷氣團

