快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

71歲男健檢發現患5癌自嘲得「五燈獎」 屏基籲把握免費6癌篩檢 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
71歲陳先生罹患五個癌症今現身說法呼籲，癌症篩檢的重要性。記者劉星君／攝影
71歲陳先生罹患五個癌症今現身說法呼籲，癌症篩檢的重要性。記者劉星君／攝影

屏東縣71歲陳先生2018年人健檢後發現身體狀況之後確診咽喉癌，展開8年抗癌路，治療期間陸續發現食道癌、舌癌、唾液腺癌及攝護腺癌，即使「五癌上身」樂觀面對，自嘲「五燈獎」。屏基呼籲，衛福部今年起推動大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌與胃癌等6癌篩檢

 

衛福部國民健康署今年起推動大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及胃癌等六癌篩檢，鼓勵民眾透過政府補助免費篩檢服務，及早發現、及早治療，為自身與家人的健康把關。屏基建構完善「篩檢、診斷、治療到追蹤」一條龍癌症照護體系，搭配專職六癌個案管理師全程陪伴，民眾抗癌路不孤單。

 

屏基今邀71歲陳先生現身說法呼籲大家癌症篩檢重要性。陳先生說，他在2018年健檢時發現身體出狀況，起初沒有積極回診，後來在屏東市衛生所不斷打電話關心後，他到屏基檢查確診罹患咽喉癌。治療期間因定期追蹤，陸續發現罹患其他4種癌症，陳先生說「每年1種癌症，真的是五燈獎！」，他仍樂觀看待。

陳先生也提到，他以前生活習慣很糟，熬夜、抽煙、喝酒都有，春節還會連3天打通宵麻將。如今生活習慣改善，鼓勵民眾接受癌篩，他的癌症是在第二期左右發現，「早期發現早期治療」。

 

另名女性民眾接受乳房攝影檢查影像有異狀，放射科乳房篩檢個案管理師莊惠如前後致電8次，耐心勸說追蹤，把抱持鴕鳥心態民眾拉回屏基複檢，所幸是纖維性組織。該名民眾感性說，若不是個管師鍥而不捨提醒，可能錯失追蹤時機。

屏基指出， 衛福部今年起推動大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及胃癌。其中新增「胃癌篩檢」提供45至74歲一般民眾「終身一次」的糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌服務補助。

屏基放射腫瘤科主任陳柏均表示，屏基整合血液腫瘤科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科、藥劑、營養及護理部等成立多專科癌症診療團隊，建立完善癌症治療品質指標與監測機制，從藥物處方、化學治療給藥、病理與影像診斷到放射線治療，持續檢討分析照護品質，確保病人獲安全、有效且一致的治療。

屏基今邀71歲陳先生（前排右四）現身說法呼籲大家癌症篩檢重要性，屏基建構完善「篩檢、診斷、治療到追蹤」一條龍癌症照護體系，搭配專職六癌個案管理師全程陪伴，民眾抗癌路不孤單。記者劉星君／攝影
屏基今邀71歲陳先生（前排右四）現身說法呼籲大家癌症篩檢重要性，屏基建構完善「篩檢、診斷、治療到追蹤」一條龍癌症照護體系，搭配專職六癌個案管理師全程陪伴，民眾抗癌路不孤單。記者劉星君／攝影

癌症治療 篩檢 子宮頸癌

延伸閱讀

竹市推「義消健檢135」 高虹安宣布每人每年補助3500元

中職／味全龍連續6年赴大林慈濟健檢 百名職員春訓前調理身心狀態

肺癌治療全面接軌國際！ 高雄長庚醫療團隊超給力　助力南台灣邁向「健康台灣」

比照台北市 雲林加碼補助健檢最高1520元

相關新聞

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

成功救心！奇美醫院以「經心尖TAVI」完成高難度複雜瓣膜置換

奇美醫療財團法人奇美醫院完成南部首例「經心尖經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」，成功治療一名合併先天血管異常及多次主動...

合歡山路面恐結冰 台14甲線、台8線夜間預警封閉

台14甲線、台8線高海拔路段路面恐結冰，交通部公路局宣布，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺、台8線107至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。