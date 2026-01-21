71歲男健檢發現患5癌自嘲得「五燈獎」 屏基籲把握免費6癌篩檢 

屏東縣71歲陳先生2018年人健檢後發現身體狀況之後確診咽喉癌，展開8年抗癌路，治療期間陸續發現食道癌、舌癌、唾液腺癌及攝護腺癌，即使「五癌上身」樂觀面對，自嘲「五燈獎」。屏基呼籲，衛福部今年起推動大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌與胃癌等6癌篩檢。

衛福部國民健康署今年起推動大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及胃癌等六癌篩檢，鼓勵民眾透過政府補助免費篩檢服務，及早發現、及早治療，為自身與家人的健康把關。屏基建構完善「篩檢、診斷、治療到追蹤」一條龍癌症照護體系，搭配專職六癌個案管理師全程陪伴，民眾抗癌路不孤單。

屏基今邀71歲陳先生現身說法呼籲大家癌症篩檢重要性。陳先生說，他在2018年健檢時發現身體出狀況，起初沒有積極回診，後來在屏東市衛生所不斷打電話關心後，他到屏基檢查確診罹患咽喉癌。治療期間因定期追蹤，陸續發現罹患其他4種癌症，陳先生說「每年1種癌症，真的是五燈獎！」，他仍樂觀看待。

陳先生也提到，他以前生活習慣很糟，熬夜、抽煙、喝酒都有，春節還會連3天打通宵麻將。如今生活習慣改善，鼓勵民眾接受癌篩，他的癌症是在第二期左右發現，「早期發現早期治療」。

另名女性民眾接受乳房攝影檢查影像有異狀，放射科乳房篩檢個案管理師莊惠如前後致電8次，耐心勸說追蹤，把抱持鴕鳥心態民眾拉回屏基複檢，所幸是纖維性組織。該名民眾感性說，若不是個管師鍥而不捨提醒，可能錯失追蹤時機。

屏基指出， 衛福部今年起推動大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及胃癌。其中新增「胃癌篩檢」提供45至74歲一般民眾「終身一次」的糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌服務補助。

屏基放射腫瘤科主任陳柏均表示，屏基整合血液腫瘤科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科、藥劑、營養及護理部等成立多專科癌症診療團隊，建立完善癌症治療品質指標與監測機制，從藥物處方、化學治療給藥、病理與影像診斷到放射線治療，持續檢討分析照護品質，確保病人獲安全、有效且一致的治療。