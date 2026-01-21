快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

蕭邦鋼琴大賽銅獎得主 王紫桐將來台獻獨奏

中央社／ 台北21日電

蕭邦國際鋼琴大賽銅獎及最佳奏鳴曲獎得主王紫桐，將來台舉行獨奏會，必聽曲目包括讓她奪得最佳奏鳴曲獎的「第二號鋼琴奏鳴曲」，展現她的精湛技巧與對音樂的真誠表達。

王紫桐表示，現場演出始終具有一種無可取代的魅力，「你永遠不知道下一刻會發生什麼，而正是這份未知帶來高度的興奮感。」王紫桐認為，每一次演奏，都是與觀眾之間的能量交流，「透過音樂，我更加認識我自己、忠於自己，並在其中不斷拓展自身的極限。」

根據鵬博藝術發布的新聞資料，王紫桐來自內蒙古，出身鋼琴教育世家，現於波士頓新英格蘭音樂學院攻讀研究生學位，師從鄧泰山。她曾就讀於中央音樂學院附小與附中，師從常樺與盛原，隨後以全額獎學金進入柯蒂斯音樂學院深造，師從劉孟捷以及已故的埃莉諾．索科洛夫（Eleanor Sokoloff）。

王紫桐表示，劉孟捷對她如家人愛護，「他非常了解我的性格與音樂的表達，總能在關鍵時刻啟發我」。鄧泰山則是對聲音色彩有著極致追求，「老師對音樂的熱愛與執著，在心理層面上給了我莫大支持」。

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽銅獎暨最佳奏鳴曲獎得主王紫桐鋼琴獨奏會將於3月3日舉行，地點在台北國家音樂廳，曲目還包括蕭邦「降A大調幻想波蘭舞曲」、舒曼「大衛同盟舞曲」等。

音樂 鋼琴 內蒙古

延伸閱讀

青年社區參與行動徵件到3月5日 最高可獲35萬行動金

從松樹綠到冰川暈染的漸層色調 Alpine Eagle面盤刻畫阿爾卑斯山之美

蕭邦大賽銅牌、馬祖卡獎加身！劉珒Kate Liu 2026載譽重返臺灣

最華麗的鑽石描繪皚皚白雪美景 蕭邦以絕美高級珠寶迎接冬季

相關新聞

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至...

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 凍到明天晚上

中央氣象署下午16時38分針對15縣市發布低溫特報，到明天晚上恐有10度或以下低溫。

成功救心！奇美醫院以「經心尖TAVI」完成高難度複雜瓣膜置換

奇美醫療財團法人奇美醫院完成南部首例「經心尖經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」，成功治療一名合併先天血管異常及多次主動...

合歡山路面恐結冰 台14甲線、台8線夜間預警封閉

台14甲線、台8線高海拔路段路面恐結冰，交通部公路局宣布，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺、台8線107至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。