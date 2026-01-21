蕭邦鋼琴大賽銅獎得主 王紫桐將來台獻獨奏

蕭邦國際鋼琴大賽銅獎及最佳奏鳴曲獎得主王紫桐，將來台舉行獨奏會，必聽曲目包括讓她奪得最佳奏鳴曲獎的「第二號鋼琴奏鳴曲」，展現她的精湛技巧與對音樂的真誠表達。

王紫桐表示，現場演出始終具有一種無可取代的魅力，「你永遠不知道下一刻會發生什麼，而正是這份未知帶來高度的興奮感。」王紫桐認為，每一次演奏，都是與觀眾之間的能量交流，「透過音樂，我更加認識我自己、忠於自己，並在其中不斷拓展自身的極限。」

根據鵬博藝術發布的新聞資料，王紫桐來自內蒙古，出身鋼琴教育世家，現於波士頓新英格蘭音樂學院攻讀研究生學位，師從鄧泰山。她曾就讀於中央音樂學院附小與附中，師從常樺與盛原，隨後以全額獎學金進入柯蒂斯音樂學院深造，師從劉孟捷以及已故的埃莉諾．索科洛夫（Eleanor Sokoloff）。

王紫桐表示，劉孟捷對她如家人愛護，「他非常了解我的性格與音樂的表達，總能在關鍵時刻啟發我」。鄧泰山則是對聲音色彩有著極致追求，「老師對音樂的熱愛與執著，在心理層面上給了我莫大支持」。

第19屆國際蕭邦鋼琴大賽銅獎暨最佳奏鳴曲獎得主王紫桐鋼琴獨奏會將於3月3日舉行，地點在台北國家音樂廳，曲目還包括蕭邦「降A大調幻想波蘭舞曲」、舒曼「大衛同盟舞曲」等。