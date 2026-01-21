高雄旗津區15時21分發生規模3.2有感地震 震動範圍集中市區
高雄旗津區發生輕微有感地震
2026年1月21日下午3時21分，高雄市旗津區發生一震源深22.8公里的地震，芮氏規模達3.2級。震央距高雄市政府南南西方約7.4公里，屬於淺層地震，震動範圍主要集中於高雄市區。此次地震最大震度為1級，民眾可感受到輕微搖晃，並無進一步災情通報。
最大震度1級地區: 高雄市
最大震度1級代表此地區民眾在安靜狀態下可感覺到微小的搖晃，此級震度無明顯危害。由於震度未達3級，建議民眾持續注意官方發布的地震資訊，並保持基本防震意識，確保居家及辦公場所安全。
地震安全宣導
輕微地震雖無明顯損害，但仍提醒民眾務必熟悉「趴下、掩護、穩住」的防震要領。地震發生時應立即尋找堅固家具掩護頭部，避免靠窗和懸掛物，待搖晃結束後檢查周遭環境安全。平時亦應檢視家中水電瓦斯設施，確保緊急時能迅速應變。
