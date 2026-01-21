快訊

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急取消進港。圖／三井海洋郵輪總代理提供
強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急取消進港。圖／三井海洋郵輪總代理提供

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天候因素取消進港，讓苦等近7年「郵輪不來」的台中市再度願望落空，台中港指出，3個月前做好一切迎接的準備再度落空，只能表達遺憾與尊重；未來寄望4月的島嶼天空號、6月的奧德賽號，和10月的世界號郵輪。

根據港務公司統計，過去幾年基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳五大港口皆有郵輪停靠，唯獨台中港掛零；前年台中市府甚至高調宣稱「12月18日將有郵輪停靠台中港」，並預告將迎來兩千多名遊客，但最終因東北季風風浪過大，臨時改停高雄港，讓海線居民空等落空。

棧埠處長劉英敏表示，台中港雖然已多年沒大型郵輪到港，但近2、3年來針對旅客服務中心也持續維護與更新，目前如空調系統、手扶梯、無障礙電梯、入出境查驗櫃檯、動植物檢疫查驗櫃檯等設備，已使旅客服務中心內部煥然一新；對海洋富士號這次受東北季風影響，再度取消進港，港方再度表達遺憾與尊重，畢竟高達7級的強陣風，以及外海5級的風浪，已經超過郵輪抵港的最低安全系數標準。

今年台中港原本預告將迎接4艘國際郵輪，2027年預計有2艘，這些郵輪包括「海洋富士號」、「島嶼天空號」、「奧德賽」和「世界號」，不僅是精品級郵輪，且標誌著台中港郵輪觀光的新動向，未料同樣是東北季風阻擾，港務人士說，「港內時不時吹著7級以上的強風，外海風浪浪高更達到5公尺，早有預感可能會取消。」

市議員楊典忠表示，自2019年12月24日台中港迎來歌詩達新浪漫號的1800名遊客後，已連續七年無郵輪靠港，前年底市府高調宣稱12月18日將有郵輪停靠台中港，但同樣因東北季風「港區潮差大、環境觀感不佳」取消進港，去年依舊掛零，主因在於碼頭與市區景點距離過遠、大眾運輸接駁不便，呼籲市府應積極配合港務公司，強化聯外交通與特色套裝行程的規劃。

郵輪 東北季風

相關新聞

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

春節送保健品補身要小心！中年女吃紅麴突肌肉痠痛 這原因不可不慎

春節連假將至，在年節期間，民眾拜年送禮，在超高齡社會下，多選擇養生、保健食品，但多數年長者常有三高問題，服用保健食品一定...

薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

氣溫下降，薑母鴨、麻辣鍋成為冬季進補首選，但高油、高鈉、高熱量也暗藏健康風險。南投醫院營養師提醒，只要掌握「控油、減鈉、...

高雄旗津區15時21分發生規模3.2有感地震 震動範圍集中市區

1月21日下午3時21分，高雄旗津區發生規模3.2地震，震源深22.8公里，最大震度為高雄市1級，有感但無災情報告。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

吃素能瘦身？營養師揭7大「營養失衡地雷」 多吃菜反變胖

近年來，越來越多人選擇以吃素作為健康管理或體態控制的方式，但「吃素＝一定會瘦」的觀念，其實未必正確。營養師高敏敏近日在臉書發文提醒，若飲食內容與烹調方式不當，吃素不但瘦不下來，反而可能踩中熱量與營養失衡的地雷。

