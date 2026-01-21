創10年新高！芭樂量產斷層 全台第三大產地彰化每公斤零售價破百

「芭樂控」應該注意到市面芭樂不多，售價居高不下，彰化縣芭樂最大產地溪州鄉，鄉農會今指出產量剩下正常的一成，產地收購買飆至平均每台斤60元至70元，換算每公斤100元至170元，創最近10年新高紀錄，想吃平價芭樂須再等一個月。

番石榴又稱芭樂，被視為國民水果，去年夏末秋初芭樂價格節節升高，市價每台斤50元以上，入冬天氣涼冷，尤其最近冷氣團接連報到，芭樂等水果生長較夏季緩慢，口感格外清甜，喜歡吃芭樂的民眾卻發現芭樂從水果攤消失，大多沒賣，少數販售的價格不便宜，每台斤80元至100元。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦今表示，去年丹娜絲颱風豪雨，8月大雨，中南部農田嚴重淹水，彰化縣番石榴根系「泡湯」受傷，結果率低、落果量高，農民費心看顧，開始有規模的幼果套袋，因冬季氣溫低芭樂長不快，有果農半個月最多採收兩次，1分地收不到100公斤，產量約正常的一成，產量少的紅心芭樂到北農拍出每公斤200元高價，由此可見芭樂身價處於高檔期，

張姓果農原本1至2天採收一次芭樂，半個月前氣溫明顯下降，改為每周採一次；他說，他的芭樂果園地勢較高，去年未受豪大雨淹水影響，產量一直很正常，因天冷芭樂生長緩慢，採收量急遽下降不到兩成，被盤商、生產合作社搶收，連留給自家人食用的淘汰芭樂都被買走。

彭顯賦說，現階段芭樂產量處於斷層期，果樹枝頭幼果套袋估計在春節前採收，春節期間進入盛產期，價格將回穩至每台斤20元至30元，可能被形容為崩盤，不過消費者可享用到物美價廉的芭樂。

番石榴全台種植面積排名依序為高雄市、台南市、彰化縣。彰化縣約1374公頃，縣內最大產地在溪州鄉約524公頃，社頭鄉約260公頃排名第二。