公費醫學生綁約延至15年、違約金飆千萬引醫界反彈 衛福部釋疑

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
由於偏鄉醫事人力流失嚴重，加上特定科別專科醫師招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，衛福部將公費醫學生第三期規畫草案從原先10年綁約改成15年，且違約金額由原先的600萬改為1000萬元，預計5年招收750人，不過引發醫界反彈質疑合理性。衛福部醫事司簡技卓琍萍說明，三期計畫將過去五大科改為招收人才。本報資料照
衛福部推出公費醫學生政策，將公費醫學生第三期規畫草案從原先10年綁約改成15年，且違約金額由原先600萬改為1000萬元，預計5年招收750人，引發醫界反彈。衛福部醫事司簡技卓琍萍說明，三期計畫將過去五大科改為招收人才羅致困難科及政策任務科，依人才需求分發，目前計畫草擬中，預計今年7月底前公告上路。

台北市醫師職業工會及社團法人公費醫師協會指出，衛福部在未經團體共識的情況下，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，此舉引起廣泛批評；爭議聲中，衛福部再提草案，預計將部分科別綁約期由10年延長至15年，違約金額則由訓練費用4倍提高為6倍，等於用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債。

工會批評，縱使條件如此修惡，預計仍可能會有海量的高中及大學畢業生，在不了解臨床勞動條件的情況下擠破頭，令人更加擔憂。

在衛福部草擬版本中，違約金額由原先的600萬直接暴增為1000萬元，此外所有的公費醫學生都至少要有10年的義務服務期，若選擇「重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科」，則必須綁約達15年。

社團法人公費醫師協會陳品銓說，違約金增加等於「將棍子拿出來卻沒有給相對應的胡蘿蔔」，需要服務的科別都是相對冷門科別，這些科別需要有一定臨床經驗，卻要求一加入就要選擇科別，綁約久，離開條件又嚴峻，是相當不合理政策。

卓琍萍表示，研擬中的第三期115至119年重點科別公費醫師培育計畫草案，本次計畫與前2期不同，在於擬將招收類別區分為「政策任務科」與「人才羅致困難科」，其中政策任務組為針對國家醫療政策推動所需特定領域，為確保這些科別的服務穩定性，醫師服務年限擬延長至15年；人才羅致困難科別為針對長期面臨人力招募不易專科，如內、外、婦、兒、急診等五大科，服務年限則維持10年。

針對外界對於15年服務年限過長疑慮，卓琍萍說，未來服務地點將不再侷限於傳統偏鄉，而採取「依需求規畫」，哪出現人力缺口，亦可納入服務範疇。卓琍萍說，公費生於完成學校培育並進入專科訓練階段後，可依據興趣與需求再選擇想要的組別。

至於違約金調高，卓琍萍表示，目前提出的僅是草案，預計2月9日會召開督導小組會議，後續再與專家學者討論，並會對外收音了解各界意見，預計7月底前公告上路。

