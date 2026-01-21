公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批評，公費醫師綁約結束後留任率低、勞動條件差，高額的賠償金和綁約年限也令人質疑其合理性。衛福部部長石崇良說，學士後醫都是成年人，不同於高中及大學畢業生，可以自己決定、選擇是否走公費這條路。

醫師工會理事長陳亮甫表示，近期衛福部未經團體共識下，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，此舉已引起廣泛批評；然而在爭議聲中，衛福部再提草案，預計若選擇「重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科，必須綁約由10年延長至15年；違約金額則由訓練費用的4倍提高為6倍，由原先的600萬直接暴增為1000萬元。

台北市醫師職業工會批評，草案等於是用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債，但縱使條件如此修惡，預計仍可能會有海量的高中及大學畢業生，在不了解臨床勞動條件的情況下擠破頭，令人更加擔憂。工會呼籲，面臨升學重要關卡的高中生看清公費的糖衣，做出讓自己不後悔的決定。

對此，石崇良表示，第三期公費生計畫名額與過去相同，為期5年的計畫招募750人，並沒有增加，但確實增加學士後醫學生的名額分配，因學士後的都是成年人，不同於高中及大學畢業生，可以自己決定、選擇好這一條公費服務的道路。

石崇良說，新一期公費生計畫也更具彈性，隨著人口結構改變，像是小兒外科的需求是下降的，但國家不能沒有小兒外科專科醫師，這一期公費招生裡，保留了這樣的空間，像是司法精神專科醫師等所謂的冷門科，其不具有市場的吸引力，但在國家社會發展政策是需要的，該科醫師不是在偏鄉服務，而都是在大型醫院服務，因此，在公費生制度的服務年限就會比較長，往後醫事司會對外清楚說明，讓醫學生來作選擇。