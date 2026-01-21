桃機第二階段臨時過夜機坪30日啟用 增16停機位提高台美貨物運轉效率

桃園機場運量屢創新高，桃園機場規畫於第三跑道旁設置臨時過夜機坪，去年7月25日已啟用9個停機位，預計1月30日再啟用7個停機位，總計可增停16架飛機。交通部長陳世凱表示，國籍航空今年增購22架新機，台美關稅談判也剛完成，未來貨運壓力也大，臨時過夜機坪不僅可舒緩過夜停機位不足問題，也能提高台美貨物運轉效率。

行政院於2021年4月15日核定桃園機場第三跑道計畫，2023年9月開工，截至今年1月3日工程進度已達66.9％；完工日期原訂2030年9月，但因預定用地還有六百多戶居民未完成搬遷，將延至2032年才會完工，而工程總經費原為374.56億元也將提高。

陳世凱今赴桃園機場視察臨時過夜機坪，陳世凱說，第三航廈北廊廳已啟用，第三跑道工程也備受關注，目前第三跑道旁增設的臨時過夜機坪已完成，是第三跑道第一階段工程的重要里程碑，後續可增停16架飛機。

陳世凱指出，在目前只有兩個跑道、第三跑道還在施工中的情況下，臨時過夜機坪變得十分重要，台美關稅談判也剛完成，很多貨機準備從桃機載送貨物至美國，春節期間除客運量吃重，貨運壓力也很大，而臨時過夜機停可增加停機空間，未來台美貨物運轉效率也能提高。

颱風期間桃園機場會多停100多架飛機，加上今年國籍航空公司將引進逾22架新機，整體飛機數量將增加許多，臨時過夜機坪可增加停機空間，舒緩停機位不足問題。

桃園機場公司表示，第三跑道總面積高達860公頃，包含既有用地279公頃、新增用地581公頃，規模相當於新建一座機場。桃園機場每天都有150架飛機過夜，主要是長榮、華航、星宇等3大國籍航空的飛機，少部分是虎航、部分外籍航空公司及維修作業。

機場公司表示，由於台灣旅客習慣早出晚歸，晚歸飛機就需要過夜，國籍航空業者飛完區域線後就會停留桃機過夜，隔天一早就可以馬上載送旅客，因此才有增設臨時過夜機坪需求。

機場公司補充，由於長榮、華航已有既有空間，星宇空間較少且今年將引進大量新機，因此臨時過夜機坪多數停機位將優先給予星宇使用；另外，第三跑道旁增設的這16個臨時過夜機坪，10年後將拆除作為未來的滑行道區域。 交通部長陳世凱（前中）今赴桃園機場視察臨時過夜機坪。記者胡瑞玲／攝影