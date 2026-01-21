快訊

總預算8度被擋 卓榮泰要求與立院直接辯論：由民眾做公決

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機第二階段臨時過夜機坪30日啟用 增16停機位提高台美貨物運轉效率

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃機第三跑道臨時過夜機坪完工，未來多數停機位將優先提供給星宇航空使用。記者胡瑞玲／攝影
桃機第三跑道臨時過夜機坪完工，未來多數停機位將優先提供給星宇航空使用。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場運量屢創新高，桃園機場規畫於第三跑道旁設置臨時過夜機坪，去年7月25日已啟用9個停機位，預計1月30日再啟用7個停機位，總計可增停16架飛機。交通部長陳世凱表示，國籍航空今年增購22架新機，台美關稅談判也剛完成，未來貨運壓力也大，臨時過夜機坪不僅可舒緩過夜停機位不足問題，也能提高台美貨物運轉效率。

行政院於2021年4月15日核定桃園機場第三跑道計畫，2023年9月開工，截至今年1月3日工程進度已達66.9％；完工日期原訂2030年9月，但因預定用地還有六百多戶居民未完成搬遷，將延至2032年才會完工，而工程總經費原為374.56億元也將提高。

陳世凱今赴桃園機場視察臨時過夜機坪，陳世凱說，第三航廈北廊廳已啟用，第三跑道工程也備受關注，目前第三跑道旁增設的臨時過夜機坪已完成，是第三跑道第一階段工程的重要里程碑，後續可增停16架飛機。

陳世凱指出，在目前只有兩個跑道、第三跑道還在施工中的情況下，臨時過夜機坪變得十分重要，台美關稅談判也剛完成，很多貨機準備從桃機載送貨物至美國，春節期間除客運量吃重，貨運壓力也很大，而臨時過夜機停可增加停機空間，未來台美貨物運轉效率也能提高。

颱風期間桃園機場會多停100多架飛機，加上今年國籍航空公司將引進逾22架新機，整體飛機數量將增加許多，臨時過夜機坪可增加停機空間，舒緩停機位不足問題。

桃園機場公司表示，第三跑道總面積高達860公頃，包含既有用地279公頃、新增用地581公頃，規模相當於新建一座機場。桃園機場每天都有150架飛機過夜，主要是長榮、華航、星宇等3大國籍航空的飛機，少部分是虎航、部分外籍航空公司及維修作業。

機場公司表示，由於台灣旅客習慣早出晚歸，晚歸飛機就需要過夜，國籍航空業者飛完區域線後就會停留桃機過夜，隔天一早就可以馬上載送旅客，因此才有增設臨時過夜機坪需求。

機場公司補充，由於長榮、華航已有既有空間，星宇空間較少且今年將引進大量新機，因此臨時過夜機坪多數停機位將優先給予星宇使用；另外，第三跑道旁增設的這16個臨時過夜機坪，10年後將拆除作為未來的滑行道區域。

交通部長陳世凱（前中）今赴桃園機場視察臨時過夜機坪。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱（前中）今赴桃園機場視察臨時過夜機坪。記者胡瑞玲／攝影

桃園機場 國籍航空 飛機

延伸閱讀

國籍航空今年將引入22架新機 陳世凱：擴充停機空間是當務之急

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

相關新聞

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

春節送保健品補身要小心！中年女吃紅麴突肌肉痠痛 這原因不可不慎

春節連假將至，在年節期間，民眾拜年送禮，在超高齡社會下，多選擇養生、保健食品，但多數年長者常有三高問題，服用保健食品一定...

薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

氣溫下降，薑母鴨、麻辣鍋成為冬季進補首選，但高油、高鈉、高熱量也暗藏健康風險。南投醫院營養師提醒，只要掌握「控油、減鈉、...

高雄旗津區15時21分發生規模3.2有感地震 震動範圍集中市區

1月21日下午3時21分，高雄旗津區發生規模3.2地震，震源深22.8公里，最大震度為高雄市1級，有感但無災情報告。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

吃素能瘦身？營養師揭7大「營養失衡地雷」 多吃菜反變胖

近年來，越來越多人選擇以吃素作為健康管理或體態控制的方式，但「吃素＝一定會瘦」的觀念，其實未必正確。營養師高敏敏近日在臉書發文提醒，若飲食內容與烹調方式不當，吃素不但瘦不下來，反而可能踩中熱量與營養失衡的地雷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。