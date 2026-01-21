廚餘養豬轉飼料補助須拆設備 期限1月前彰化不到一半業者完成

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國內爆發非洲豬瘟疫情後，中央逐步收緊廚餘養豬政策，行政院去年12月拍板調整政策，全面禁用廚餘養豬，並推出轉型以飼料養豬的輔導補助措施。報系資料照片
國內爆發非洲豬瘟疫情後，中央逐步收緊廚餘養豬政策，行政院去年12月拍板調整政策，全面禁用廚餘養豬，並推出轉型以飼料養豬的輔導補助措施。彰化縣原有33家廚餘養豬戶，縣府農業處統計目前第一階段提出轉型補助申請的有15場，已核定並發文9場，獲補助的業者須拆除原有蒸煮設備，且自今年起全面改採飼料養豬。

有養豬業者坦言，飼料養豬成本約為廚餘養豬的3倍，轉型壓力不小，也影響部分業者申請意願。農業部推出兩階段補助，協助廚餘養豬戶轉型，補助內容包括飼料餵養成本與餵飼系統改善，以降低經濟衝擊並全面切斷廚餘傳播鏈。

補助措施中，第一階段每頭補助3600元；第二階段則限已裝設溫度及影像監控設備、並持續蒸煮廚餘至落日前者申請，補助金額降為每頭1800元。農業處說，第一階段申請期限至今年1月底，逾期未申請者僅能適用第二階段補助。

第一階段轉型補助目前只有15場提出申請，彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，縣內有一家業者擁有上萬頭豬，在這一次仍選擇轉型改用飼料養豬，以維持永續經營。現在養豬人力與飼料成本較以往提高，但飼料養豬所需增設的儲存桶、管線等設備，整體仍在可承擔範圍內；部分尚未申請的業者仍在評估利潤與政策變數，也不排除有人逐步退場。

彰化縣原有廚餘養豬戶33家，依政策若加裝溫度及影像監控等設備，可持續蒸煮事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至今年12月31日。縣府環保局指出，等到設備安裝完成、實際使用時，可能也只剩幾個月，考量防疫風險及整體產業立場，不鼓勵業者額外加裝設備。原先曾有5至6家業者提出申請設備意願，後續陸續勸說，目前縣內已無廚餘養豬戶持續運作。

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

春節送保健品補身要小心！中年女吃紅麴突肌肉痠痛 這原因不可不慎

春節連假將至，在年節期間，民眾拜年送禮，在超高齡社會下，多選擇養生、保健食品，但多數年長者常有三高問題，服用保健食品一定...

薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

氣溫下降，薑母鴨、麻辣鍋成為冬季進補首選，但高油、高鈉、高熱量也暗藏健康風險。南投醫院營養師提醒，只要掌握「控油、減鈉、...

高雄旗津區15時21分發生規模3.2有感地震 震動範圍集中市區

1月21日下午3時21分，高雄旗津區發生規模3.2地震，震源深22.8公里，最大震度為高雄市1級，有感但無災情報告。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

吃素能瘦身？營養師揭7大「營養失衡地雷」 多吃菜反變胖

近年來，越來越多人選擇以吃素作為健康管理或體態控制的方式，但「吃素＝一定會瘦」的觀念，其實未必正確。營養師高敏敏近日在臉書發文提醒，若飲食內容與烹調方式不當，吃素不但瘦不下來，反而可能踩中熱量與營養失衡的地雷。

