讓長輩安心享傳統年味 佳里奇美推「順嚥無礙」美食

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南佳里奇美醫院今推出高齡友善「順嚥無礙」年節美食，適逢馬年春節，醫院特別安排麻將年糕記者會實境秀。記者謝進盛／翻攝
春節近，順應長者需求，台南佳里奇美醫院今推出高齡友善「順嚥無礙」年節美食，還安排麻將年糕記者會實境秀，讓銀髮族在團圓時刻，也能安心享用傳統年味。

佳里奇美醫院這次營養科與復健科跨領域合作，結合主廚巧思，研發出兼具營養、安全與環保的「順嚥年糕」與「甜心湯圓」，不僅守護長輩飲食尊嚴，更傳遞全家安心圍爐的溫暖祝福。

今年適逢馬年春節，醫院特別安排麻將年糕記者會實境秀，展現醫院在營養安全、環境責任與銀髮友善上的創新行動；活動中玉膳主廚與醫療團隊攜手研發三款富含節慶意涵的特色佳餚，讓咀嚼吞嚥困難族群也能安心、無負擔地共享團圓滋味，透過「食神佳奇」系列活動，以永續飲食理念守護長者健康。

佳里奇美醫院營養師李姿穎說明，隨著台灣邁入超高齡社會，咀嚼與吞嚥困難成為長者共享天倫的隱形阻礙。根據統計，社區約有12.8%長者存在吞嚥困難，意味著每10名長輩中就有一位難以安心享用年節佳餚。為此，佳里奇美醫院營養師與語言治療師依據國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI），從食物顆粒大小、軟硬度、濕潤度與成形性進行分級與調整，確保食物能在舌頭推送下順利下嚥、不易嗆咳，讓傳統年菜變得「順口、易嚥、有層次」，讓長輩重拾與家人共餐的幸福。

佳里奇美醫院院長田宇峰表示，「永續植饌迎春麻糕」，更以麻將造型呈現，象徵新春好運「自摸」連連。不同於傳統年糕的高糖黏硬口感，此款麻糕以黃豆與毛豆為主要原料，提供優質植物蛋白，有助維持肌肉量與免疫功能；搭配杏仁與新鮮菠菜，富含維生素E、單元不飽和脂肪酸及多種抗氧化營養素，兼顧心血管健康與身體防護力，整體口感安全好吞嚥，讓長者與吞嚥困難者也能安心享用年節美食。

