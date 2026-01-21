快訊

年前大掃除清出過期藥品怎處理？藥師建議依藥品種類處理方式有二種

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部食藥署副署長王德原（中）表示，民眾用藥應使用合法藥品、詳閱藥品標示、提前規劃用藥需求、遵循醫囑用藥，而藥品丟棄處理應分為特殊藥品及一般藥品有所不同。圖：左起衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄、衛福部食藥署副署長王德原、台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞。記者沈能元／攝影
春節連假將至，許多人開始年節大掃除，清出許多過期藥品，衛福部食藥署副署長王德原今表示，藥品丟棄處理可分為特殊藥品及一般藥品。一般藥品經處理可直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理；特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙及管制藥品，應送回醫療機構或藥局回收。

民眾年節大掃除時，常不知如何丟棄藥品，台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞指出，一般藥品可直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理，但藥水切勿直接倒入馬桶或水槽中，應依下列三步驟處理，第一「放」，將吸水物質，如砂土、咖啡渣、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。第二「倒」，將藥水倒入袋中後確實密封。第三「丟」，將夾鏈袋或塑膠袋密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。

至於特殊藥品，如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，應送回醫療機構或藥局進行回收處理。

另外，王德原建議，春節年假期間應提前規畫用藥需求，春節部分醫療院所調整看診時間，民眾如有用藥需求，應提前就醫評估；持慢性病連續處方箋（慢箋）病人應依規定提前領藥，相關提前領藥日期與方式，請洽詢原就醫醫療院所或鄰近社區藥局。最後，一定要遵循醫囑用藥，過年期間須確實按醫囑用藥，不可自行停藥、減量或更改服用方式；如服藥後出現身體不適或異常反應，應立即就醫。

周子鈞提醒，民眾為維護自身健康，除應正確使用藥品外，也須培養良好的生活習慣，日常保持飲食均衡、作息規律，避免暴飲暴食及熬夜；同時，落實正確用藥及妥善處理廢棄藥品。

台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞說，藥水切勿直接倒入馬桶或水槽中，應依下列「放」、「倒」、「丟」三步驟進行。圖／衛福部食藥署提供
藥品 垃圾袋 藥局 藥師

