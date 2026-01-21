立委提案雇主等拒絕身障者合理調整可開罰 衛福部反對憂「適得其反」

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會今天繼續審查18年未大幅修正的「身障權法」，朝野立委關注該法第16條有關身障者就業、居住、工作等各項調整措施的「合理調整」相關規範。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會今天繼續審查18年未大幅修正的「身障權法」，各界關注該法第16條有關身障者就業、居住、工作等各項調整措施的「合理調整」相關規範。朝野立委提案，要求公私立機關、學校單位等，應提供個別障礙者合理調整措施，不過，衛福部反對設罰則，討論未獲共識，條文決議保留。

「合理調整」是根據身障者具體需要，在不造成提供雇主等義務者不成比例或過度負擔狀態下，適當修改與調整的措施。現行「身障權法」第16條，雖規定公共場所營運者不得使身心障礙者無法公平使用設施，並要求公、私立機關、 團體、學校與企業等，舉辦各類考試時，應考量身障者個人需求，兼顧考試公平原則，提供多元化協助。不過，並未針對違反此條規定者，課以相關罰則。

立委王育敏說，我國近年發生台鐵公司未提供合理調整措施，安排患有自閉症勞工擔任月台嚮導，隨後以能力不足解僱一名身障者案件，將勞動部雖訂有合理調整指引作為行政指導，但無法課以雇主強制調整的義務，也沒有罰則，類似案例勞工只能提告才能獲得保障，因此第16條條文是本次修法「重中之重」，應改善「只有指導、沒有罰則」現況。

林月琴提案，將合理調整範疇從考試擴及至教育、招考、進用、就業、醫療、居住、矯正等面向，並針對違反者訂有10至50萬罰鍰。她表示，國家人權委員會近期提出建議，將拒絕提供身障者合理調整措施，視為「構成歧視」，立法時不宜再將合理調整停留在「形式上保障」，應明確要求相關單位保障身障者公平參與公共生活權利。

民眾黨團提案，擴大合理調整範疇，也要求因過度負擔而拒絕提供合理調整措施的機關，要負起舉證責任。民眾黨立委陳昭姿指出，現行法規合理調整與歧視之間未明確訂定，應明確寫明「拒絕合理調整就是歧視」，若修法連合理調整都無法提供，難以回應國際審查委員對我國身障者權利落後的批評。

衛福部次長呂建德強調，立刻懲罰未落實合理調整的公私立單位，恐會「適得其反」，建議先用「軟性法」訂出合理調整指引，教育各級機關主管2年時間，後續再思考入法。衛福部社家署長周道君說，合理調整為相對新穎概念，實務上如何實際操作，需要時間協助公私立機關協助形成運作模式，建議先不增訂相關條文強制要求，並不要課以罰則。

身障者 衛福部 雇主

