女醫侯娟妃曾於林口長庚任職 自曝臨床壓力大…長庚醫：現已有減壓方案

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫療是高度專業又繁忙的工作，長庚醫療體系對於員工壓力紓解有很完善的設計，示意圖。本報資料照片
醫療是高度專業又繁忙的工作，長庚醫療體系對於員工壓力紓解有很完善的設計，示意圖。本報資料照片

台南「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，病患四處打聽，網路與地方社群也出現尋人貼文。侯娟妃曾任林口長庚婦產部專科醫師，根據「鏡週刊」報導，她自曝以前在長庚壓力過大，後來家庭失和，再加上原生家庭因素，去年初離家後，正式與丈夫簽字離婚，斷絕家人連絡後，家人報案列為具自殺風險的失蹤人口，想逼迫出面。

「鏡週刊」報導指出，侯娟妃出身醫師世家，家族在台南學甲經營「侯瑞合診所」，三代都是醫生，舅舅是骨科名醫，但54歲因癌症過世。而她已屆50歲，逾20年高強度醫療工作，甚至在2024年底一次看診後，因長期過勞當場吐血。今天媒體爆出，侯娟妃被家人報案列為失蹤人口，警政與司法體系調查逾年，家庭紛爭演變成司法案件。

長庚醫院桃園副院長葉集孝表示，醫療是高度專業又繁忙的工作，各行各業也都有辛苦的一面。長庚醫療體系對於員工壓力紓解有很完善的設計，包括每年進行身心靈疲勞度評估，只要疲勞度超過紅字，團隊直接請心理輔導師進行諮商，或甚至有復健師、按摩師來緩解困擾。例如員工反映腰痠背痛，職能治療師就會去椅子舒適度，或是工作環境是否需要改善。

「如果自評工作負擔太重，就會請主管來協談，審視評估工作要如何進行調整。」葉集孝說，醫院非常重視同仁的疲勞度，若有心理壓力或難以啟齒的問題，會進行心理輔導，或以匿名的方式向上管理。而醫院已經有新的Z世代工作者，重視工作與生活平衡、持續成長與彈性，醫院也會調整「工作生活平衡」。

葉集孝表示，為了不讓同任累積太多假，或是長期處於高壓、工時長，會讓每個護理師以先排假為優先，每個人都有一段長假，放好放滿再回來上班。長庚醫院多次榮獲「幸福企業」及「新世代最嚮往企業」等肯定，醫院重視員工身體健康、心理健康，如果沒有定期去做健康檢查，人資就會打電話來提醒：怎麼還沒去做？

社群網路發達，葉集孝說，人資單位會定期彙整「靠北護理師」的發文，提供給同仁多元面向思考，如果發文有道理，就會討論是否應該修正。他認為，長時間、高強度輪班的狀況已經是過去式，現在都會輔以系統協助排班人員查檢醫師工時，讓排班醫師加以調整，減輕住院醫師的值班負荷。

