春節送保健品補身要小心！中年女吃紅麴突肌肉痠痛 這原因不可不慎

春節連假將至，在年節期間，民眾拜年送禮，在超高齡社會下，多選擇養生、保健食品，但多數年長者常有三高問題，服用保健食品一定要多加注意。一名年約50多歲的女性患有高血脂，平時服用降血脂藥物控制病情，日前卻出現肌肉痠痛，以為是藥物問題諮詢藥師；經詢問發現，原來是患者同時服用紅麴保健食品，導致藥效加成作用，引起身體不適。

台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞說，臨床遇到該名女性，肌肉痠痛下原本已想尋求骨科治療，所幸，僅是紅麴保健食品所致，停用後症狀已緩解。臨床發現，服用紅麴保健食品出現身體不適患者，年齡多為50、60歲，原因是這年齡常有高血脂，保健食品廣告的目標對象也是高齡者，並覺得說紅麴好像可以再加強保養，但若是藥物控制不佳，應回診調整藥物。

另，若在服用抗凝血劑患者，過年期間可能會吃大量的深色蔬菜，但其富含維生素K，可能會影響藥效，恐引發瘀血、二次腦中風等風險。周子鈞表示，如果正在服用抗凝血劑患者，攝取深色蔬菜時應定量，不要攝取過多。

衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，服用藥品應注意三大事項，第一、服用藥品時，避免與酒品、咖啡等飲料一起服用；其次，胃腸藥中的制酸劑成分，可能影響抗生素吸收，必須間隔服用；第三、降血脂藥與紅麹產品併用，可能會增加橫紋肌溶解症風險，而抗凝血劑與靈芝、銀杏產品，恐會增加出血風險，應避免一起服用。

年節期間，民眾常會熬夜、不易早醒，可能會錯過吃藥時間。周子鈞提醒，降血壓、血糖的藥品沒有按時服用，恐影響慢性病的病情，因此一定要按照醫囑服用，但若是真的錯過服藥時間，在距離下一次服藥前2小時想起來，可以立刻補服，但若時間太過接近，就不要吃了，並提醒過年期間部分藥局、診所休息，若處方箋最後一天是在過年期間，可以提前到1月31就可以到藥局領藥。 衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，服用藥品應注意三大事項。圖／衛福部食藥署提供 台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞說，臨床發現，服用紅麴保健食品出現身體不適患者，年齡多為五十、六十歲，原因是這年齡常有高血脂，保健食品廣告目標對象也是高齡者，並覺得說紅麴好像可以再加強保養，但若是藥物控制不佳，應回診調整藥物。記者沈能元／攝影