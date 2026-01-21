快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

聽新聞
0:00 / 0:00

春節送保健品補身要小心！中年女吃紅麴突肌肉痠痛 這原因不可不慎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，服用藥品應注意三大事項。記者沈能元／攝影
衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，服用藥品應注意三大事項。記者沈能元／攝影

春節連假將至，在年節期間，民眾拜年送禮，在超高齡社會下，多選擇養生、保健食品，但多數年長者常有三高問題，服用保健食品一定要多加注意。一名年約50多歲的女性患有高血脂，平時服用降血脂藥物控制病情，日前卻出現肌肉痠痛，以為是藥物問題諮詢藥師；經詢問發現，原來是患者同時服用紅麴保健食品，導致藥效加成作用，引起身體不適。

台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞說，臨床遇到該名女性，肌肉痠痛下原本已想尋求骨科治療，所幸，僅是紅麴保健食品所致，停用後症狀已緩解。臨床發現，服用紅麴保健食品出現身體不適患者，年齡多為50、60歲，原因是這年齡常有高血脂，保健食品廣告的目標對象也是高齡者，並覺得說紅麴好像可以再加強保養，但若是藥物控制不佳，應回診調整藥物。

另，若在服用抗凝血劑患者，過年期間可能會吃大量的深色蔬菜，但其富含維生素K，可能會影響藥效，恐引發瘀血、二次腦中風等風險。周子鈞表示，如果正在服用抗凝血劑患者，攝取深色蔬菜時應定量，不要攝取過多。

衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，服用藥品應注意三大事項，第一、服用藥品時，避免與酒品、咖啡等飲料一起服用；其次，胃腸藥中的制酸劑成分，可能影響抗生素吸收，必須間隔服用；第三、降血脂藥與紅麹產品併用，可能會增加橫紋肌溶解症風險，而抗凝血劑與靈芝、銀杏產品，恐會增加出血風險，應避免一起服用。

年節期間，民眾常會熬夜、不易早醒，可能會錯過吃藥時間。周子鈞提醒，降血壓、血糖的藥品沒有按時服用，恐影響慢性病的病情，因此一定要按照醫囑服用，但若是真的錯過服藥時間，在距離下一次服藥前2小時想起來，可以立刻補服，但若時間太過接近，就不要吃了，並提醒過年期間部分藥局、診所休息，若處方箋最後一天是在過年期間，可以提前到1月31就可以到藥局領藥。

衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，服用藥品應注意三大事項。圖／衛福部食藥署提供
衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，服用藥品應注意三大事項。圖／衛福部食藥署提供
台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞說，臨床發現，服用紅麴保健食品出現身體不適患者，年齡多為五十、六十歲，原因是這年齡常有高血脂，保健食品廣告目標對象也是高齡者，並覺得說紅麴好像可以再加強保養，但若是藥物控制不佳，應回診調整藥物。記者沈能元／攝影
台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞說，臨床發現，服用紅麴保健食品出現身體不適患者，年齡多為五十、六十歲，原因是這年齡常有高血脂，保健食品廣告目標對象也是高齡者，並覺得說紅麴好像可以再加強保養，但若是藥物控制不佳，應回診調整藥物。記者沈能元／攝影

保健食品 患者 紅麴

延伸閱讀

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

百貨業春節檔期 大拚場

Bottega Veneta 2026春節形象廣告 張艾嘉、楊祐寧皆入鏡 時髦開春

花蓮南區3橋梁重建推進 玉里高寮大橋拚春節前通車

相關新聞

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

春節送保健品補身要小心！中年女吃紅麴突肌肉痠痛 這原因不可不慎

春節連假將至，在年節期間，民眾拜年送禮，在超高齡社會下，多選擇養生、保健食品，但多數年長者常有三高問題，服用保健食品一定...

薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

氣溫下降，薑母鴨、麻辣鍋成為冬季進補首選，但高油、高鈉、高熱量也暗藏健康風險。南投醫院營養師提醒，只要掌握「控油、減鈉、...

高雄旗津區15時21分發生規模3.2有感地震 震動範圍集中市區

1月21日下午3時21分，高雄旗津區發生規模3.2地震，震源深22.8公里，最大震度為高雄市1級，有感但無災情報告。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

吃素能瘦身？營養師揭7大「營養失衡地雷」 多吃菜反變胖

近年來，越來越多人選擇以吃素作為健康管理或體態控制的方式，但「吃素＝一定會瘦」的觀念，其實未必正確。營養師高敏敏近日在臉書發文提醒，若飲食內容與烹調方式不當，吃素不但瘦不下來，反而可能踩中熱量與營養失衡的地雷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。