快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

聽新聞
0:00 / 0:00

近一成乳癌不到40歲… 長庚新式手術隱藏傷口 切緣乾淨減少復發

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚醫療團隊分享，單孔設計切口隱藏，並提高手術精準度。記者廖靜清／攝影
林口長庚醫療團隊分享，單孔設計切口隱藏，並提高手術精準度。記者廖靜清／攝影

乳癌為台灣女性第一好發癌症，國健署公布最新「112年癌症登記報告」，初次診斷為女性乳房惡性腫瘤者1萬7779人，當年死因為女性乳房惡性腫瘤者2972人。乳癌每年新增罹癌人數均超過萬人，被視為女性健康殺手，患者除了擔憂生命威脅，更害怕手術切除乳房及術後外觀改變，還有復發與轉移。

乳癌治療，手術是首選，若能切除並配合輔助治療，能大幅提升治癒率。長庚醫院桃園副院長葉集孝表示，癌症除了切除病灶，還要保留「完整的身體功能」，尤其乳房是女性第二性徵，手術切除會導致身體形象受損，害怕外界眼光、產生憂鬱心理，有些患者不敢照鏡子。

葉集孝說，乳癌新式手術強調精準化與整合式治療，除了切除腫瘤，還要保留更多完好組織，達到美觀與安全性兼具。林口長庚乳癌團隊透過多科專業合作、先進藥物治療策略與高科技醫療，為乳癌病患爭取治療成績。自2018年開始，進行乳房達文西手術，迄今累積300多位個案；2025年4月底成立乳房醫學中心，引進機械手臂輔助手術。

林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶表示，傳統乳癌手術切除範圍較大，大傷口造成病人心理創傷。「新式單孔達文西無痕式乳房切除手術」把傷口隱藏在乳暈或腋下，減輕身心衝擊，傷口約3至5公分，加速復原。2022年迄今，新式手術已有60多位，乳頭保留式全切除術後的乳頭復發率約1.2%，低於國際標準。

郭玟伶指出，達文西單臂手術系統僅需單一切口，最小約2.5公分即可完成多角度操作，透過高解析三維立體影像與10倍放大倍率，機械手臂能在狹小空間中旋轉，克服人體解剖曲度限制，進行精細組織剝離、隱藏傷口、減少術中出血，突破過去傳統手術或內視鏡手術，在保留美觀的前提下精準切除。

郭玟伶分享，旅居美國42歲陳小姐，在美被診斷右側第二期乳癌，須全乳切除，評估況後決定返台至林口長庚就診。經影像評估，乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術。下刀後發現是第三期，已經侵犯其他組織，醫療團在清除腫瘤後，利用個案肋間神經重建，讓移植後的皮瓣可以有感覺。

郭玟伶表示，女性過去害怕乳癌治療，最在意影響生活品質與身體形象創傷，新式手術讓術後恢復到最佳狀態，包括完整保留乳房與乳頭皮膚，再輔以乳房重建達到外型恢復且正面無疤的效果。她提醒，乳房X光攝影檢查是國際公認最有效的篩檢工具，能偵測零期乳癌，國健署已擴大免費乳癌篩檢對象，民眾應多加利用。

林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶帶領乳房達文西團隊。圖／長庚醫院提供
林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶帶領乳房達文西團隊。圖／長庚醫院提供
林口長庚已完成300多例乳房達文西手術，超過60例SP單臂達文西乳房切除。記者廖靜清／攝影
林口長庚已完成300多例乳房達文西手術，超過60例SP單臂達文西乳房切除。記者廖靜清／攝影

手術 乳癌 腫瘤

延伸閱讀

台南男子心臟衰竭開胸難 微創完成複雜瓣膜置換

醫材商代刀涉密醫？ 醫師：可視為只是一隻機器手臂

老翁求交往遭失智婦拒絕！他摸胸狡辯︰查乳癌 兒子遠端監控怒告

米可白曬美照宣布殺青了！常頭痛不適　曝二月手術「切除神經」

相關新聞

公費醫學生綁約再延長！醫師工會批懲罰過重 石崇良：已成年可自己決定

偏鄉醫事人力流失嚴重，特定科別專科醫師更是招募困難，衛福部推出公費醫學生政策，盼吸引有意到偏鄉服務的學子。醫師職業工會批...

春節送保健品補身要小心！中年女吃紅麴突肌肉痠痛 這原因不可不慎

春節連假將至，在年節期間，民眾拜年送禮，在超高齡社會下，多選擇養生、保健食品，但多數年長者常有三高問題，服用保健食品一定...

薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

氣溫下降，薑母鴨、麻辣鍋成為冬季進補首選，但高油、高鈉、高熱量也暗藏健康風險。南投醫院營養師提醒，只要掌握「控油、減鈉、...

高雄旗津區15時21分發生規模3.2有感地震 震動範圍集中市區

1月21日下午3時21分，高雄旗津區發生規模3.2地震，震源深22.8公里，最大震度為高雄市1級，有感但無災情報告。

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

又是東北季風惹的禍！今天強烈大陸冷氣團來襲，原本計畫1月22日駛進台中港的三井海洋富士號，船東方面昨天緊急通知港方，因天...

吃素能瘦身？營養師揭7大「營養失衡地雷」 多吃菜反變胖

近年來，越來越多人選擇以吃素作為健康管理或體態控制的方式，但「吃素＝一定會瘦」的觀念，其實未必正確。營養師高敏敏近日在臉書發文提醒，若飲食內容與烹調方式不當，吃素不但瘦不下來，反而可能踩中熱量與營養失衡的地雷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。