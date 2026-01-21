近一成乳癌不到40歲… 長庚新式手術隱藏傷口 切緣乾淨減少復發

乳癌為台灣女性第一好發癌症，國健署公布最新「112年癌症登記報告」，初次診斷為女性乳房惡性腫瘤者1萬7779人，當年死因為女性乳房惡性腫瘤者2972人。乳癌每年新增罹癌人數均超過萬人，被視為女性健康殺手，患者除了擔憂生命威脅，更害怕手術切除乳房及術後外觀改變，還有復發與轉移。

乳癌治療，手術是首選，若能切除並配合輔助治療，能大幅提升治癒率。長庚醫院桃園副院長葉集孝表示，癌症除了切除病灶，還要保留「完整的身體功能」，尤其乳房是女性第二性徵，手術切除會導致身體形象受損，害怕外界眼光、產生憂鬱心理，有些患者不敢照鏡子。

葉集孝說，乳癌新式手術強調精準化與整合式治療，除了切除腫瘤，還要保留更多完好組織，達到美觀與安全性兼具。林口長庚乳癌團隊透過多科專業合作、先進藥物治療策略與高科技醫療，為乳癌病患爭取治療成績。自2018年開始，進行乳房達文西手術，迄今累積300多位個案；2025年4月底成立乳房醫學中心，引進機械手臂輔助手術。

林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶表示，傳統乳癌手術切除範圍較大，大傷口造成病人心理創傷。「新式單孔達文西無痕式乳房切除手術」把傷口隱藏在乳暈或腋下，減輕身心衝擊，傷口約3至5公分，加速復原。2022年迄今，新式手術已有60多位，乳頭保留式全切除術後的乳頭復發率約1.2%，低於國際標準。

郭玟伶指出，達文西單臂手術系統僅需單一切口，最小約2.5公分即可完成多角度操作，透過高解析三維立體影像與10倍放大倍率，機械手臂能在狹小空間中旋轉，克服人體解剖曲度限制，進行精細組織剝離、隱藏傷口、減少術中出血，突破過去傳統手術或內視鏡手術，在保留美觀的前提下精準切除。

郭玟伶分享，旅居美國42歲陳小姐，在美被診斷右側第二期乳癌，須全乳切除，評估況後決定返台至林口長庚就診。經影像評估，乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術。下刀後發現是第三期，已經侵犯其他組織，醫療團在清除腫瘤後，利用個案肋間神經重建，讓移植後的皮瓣可以有感覺。

郭玟伶表示，女性過去害怕乳癌治療，最在意影響生活品質與身體形象創傷，新式手術讓術後恢復到最佳狀態，包括完整保留乳房與乳頭皮膚，再輔以乳房重建達到外型恢復且正面無疤的效果。她提醒，乳房X光攝影檢查是國際公認最有效的篩檢工具，能偵測零期乳癌，國健署已擴大免費乳癌篩檢對象，民眾應多加利用。 林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶帶領乳房達文西團隊。圖／長庚醫院提供 林口長庚已完成300多例乳房達文西手術，超過60例SP單臂達文西乳房切除。記者廖靜清／攝影