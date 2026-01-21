以色列研究：正向思考可增強疫苗免疫反應

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】正向思考能增強免疫力！以色列健康研究指出，當人們成功活化腦部的獎勵路徑時，接種疫苗後的抗體產量會顯著提升，顯示心理預期具備增強人體免疫反應的生理潛力。然而，正向思考應視為提升療效的輔助工具，而非取代傳統疫苗或醫療照護。

大腦中獎勵路徑

ScienceAlert》報導，特拉維夫大學研究團隊透過神經回饋技術發現，當受試者成功活化大腦中的獎勵路徑時，接種疫苗後產生的抗體數量會顯著增加，尤其在大腦腹側被蓋區更為顯著。對此，這項研究證實心理預期能轉化為生理反應，顯示大腦具備調節免疫功能的潛力。

事實上，正向思考與免疫系統之間存在緊密的生理聯繫。研究人員表示，人們有意識進行正向思考進而影響免疫功能，這些干預措施可能針對大腦中促進免疫的化學訊號，而在一些動物身上也能看到類似的結果。

如今，透過非侵入性方法或許能應用於提升疫苗效力，再加上引導正向情緒的抒發，人們可能掌握更自然的方式來強化身體的防禦機制。

心理策略輔助對抗

衛報》指出，這項研究並非意味著抱持希望就能使人們擺脫疾病，而是暗示了心理策略有可能幫助免疫系統對抗感染病菌，甚至攻擊腫瘤以抑制其發展。

特拉維夫大學精神病學教授亨德勒表示，這是首次在人類身上以因果關係的方式證明，只要學會如何調動大腦中的獎勵系統，免疫的有效性就會提高。

