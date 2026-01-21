「了了礁溪」5月重新開幕！委雲品國際經營 定位「隱世療癒酒店」

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
了了的房型中，建築師與設計師在空間中引入許多自然的隱喻， 幫助旅客沈澱擾攘的身心。圖/雲品國際提供
了了的房型中，建築師與設計師在空間中引入許多自然的隱喻， 幫助旅客沈澱擾攘的身心。圖/雲品國際提供

從禪學出發，以巨大的不規則圓弧形「樹洞」有機體外觀，吸引不少網紅拍照打卡，熱極一時的「了了礁溪」，將與雲品國際攜手簽署委託經營合約，5月以「隱世療癒酒店」定位重新開幕，業者透露，將首創「一泊二盞三膳」新旅宿體驗。

雲品國際宣布，與宜蘭知名設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，成為雲品Collection在宜花東市場的最新布局。此案將保留「了了」原有的獨特禪學意境與建築風格，並導入隱世療癒與超越一泊三食的產品定位與理念，預計於今年5月重新開幕。

雲品國際總經理丁原偉表示，「了了礁溪」以「如如不動，了了分明」的品牌精神與獨特的設計語彙，在市場上創造出極高的辨識度。未來雲品Collection將尊重其原創設計與禪學底蘊，同時注入雲品細緻的服務流程、餐飲規劃與營運管理，以吸引重視精神療癒與生活美學的高端客群，讓旅客能真正體驗到「隱世療癒酒店」的靜謐奢旅。

在營運策略上，雲品規劃超越「一泊三食」的全包式住宿體驗，將首創「一泊 二盞 三膳」為產品核心理念，透過料理、飲品、療癒活動與深度體驗拉長旅客停留時間、提升住宿的感官體驗，進一步提升住房率與平均房價。餐飲方面，館內Habitat餐廳將成為體驗設計的重要一環，未來將引進米其林廚藝團隊服務早午餐、日式下午茶與套餐式晚餐。

「了了」建築本身即是一件藝術品，由自然洋行建築事務所曾志偉操刀，飯店內的設計亦延續自然語彙，總計31間客房、7款房型，呼應不同場景。

雲品國際目前於雲品Collection已有兩處營運據點，分別為新北烏來「蘇卡利 漫活」與台東「寶桑町屋」。規劃與興建中有三處，包括南投埔里「興悅溫泉」、嘉義太保「光禹野奢」及台中味丹富貴天心特區三大Villa Resort，預計於2027至2028年間陸續營運。

了了礁溪的「平原房」，感受到的是空間上的寬敞，更在落地窗前布置了柔軟舒適的沙發座椅，讓旅客在此分享溫馨的假期時光。圖/雲品國際提供
了了礁溪的「平原房」，感受到的是空間上的寬敞，更在落地窗前布置了柔軟舒適的沙發座椅，讓旅客在此分享溫馨的假期時光。圖/雲品國際提供
雲品國際於今年與了了礁溪VIVIR JiaoXi簽署委託經營合約，將打造隱世療癒酒店，帶給旅客更豐富多元的旅宿體驗。圖/雲品國際提供
雲品國際於今年與了了礁溪VIVIR JiaoXi簽署委託經營合約，將打造隱世療癒酒店，帶給旅客更豐富多元的旅宿體驗。圖/雲品國際提供

