超市紅茶百百款怎麼選？內行一致點名它：在家煮出摩斯味

紅茶風味溫潤、香氣厚實，長年深得民眾喜愛，無論是單喝、加糖，或是搭配牛奶製成鮮奶茶，都是許多人日常生活中的療癒選擇。近期有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文詢問，「想要買紅茶來煮，不知道大家有買過哪一種煮起來最順口搭牛奶也好喝的呢？請大家推薦一下？謝謝」。貼文一出立刻引發大量回應，留言區瞬間變成紅茶控的交流會。

有網友貼出一款「咖啡香紅茶」的照片，表示「買過這個煮起來很好喝，我習慣加完糖後再加一杯美式咖啡進去，味道更棒」、「1400cc的水加一包煮，再加紅糖（我用喝湯的大湯勺兩瓢），之後再加一杯美式，整個無敵了」。

有網友點名台灣農林股份有限公司生產的「原片紅玉紅茶」，「單喝不要用超過85度的水，就不會澀，加牛奶要用沸騰的水，泡久一點泡很濃再加牛奶，比例為一包茶包150cc水+150cc牛奶，超好喝，比外面賣的鮮奶茶好喝多了」、「便宜又好喝，單喝泡2分鐘，加鮮奶可以泡2包茶包」、「我最喜歡台灣農林紅玉，但我是用泡的，要煮就買更便宜的就好」。

全球知名的英國茶葉品牌「立頓黃牌精選紅茶」也獲得推薦，有人表示，「最近買了立頓回來，打開發現沒有獨立包裝讓我有點困擾，但泡起來是好喝的，不會有苦澀感，不用加鮮奶直接喝就很好喝」、「老牌立頓紅茶，紅茶比例1牛奶比例3，建議用林鳳營鮮奶，全脂鮮奶能詮釋出奶茶香味，糖用二砂熬糖水，加糖多寡看各人喜好」。

同時也有網友推薦另一款英國品牌「TWININGS唐寧茶」，「TWININGS的伯爵茶包，牛奶加茶包去煮，不要加水，超好喝，再加點黑糖，更好喝」、「TWININGS這個牌子很多口味都滿順的，好市多也有」。

另外有網友提到，「我家都買天仁咖啡香紅茶煮一大鍋，茶包久泡也不澀，單喝或加入鮮奶變奶茶都很好喝」、「單喝買天仁，調奶茶買立頓」。有人提醒原PO「太高級的茶不適合做奶茶」、「紅茶要煮成奶茶，一定要用古早味紅茶那種最便宜的茶當基底，單純喝茶不好喝，但加了牛奶那就不一樣了，奶油會順了茶的苦澀，而且這種茶才夠對奶茶香，千萬不要選貴的來當奶茶」。

留言區呼聲最高的是「東爵紅茶商用茶包」，「東爵煮濃縮，不要壓茶包就不澀口，後續加水、加鮮奶、加豆漿都很好喝」、「我家煮法是，一包茶包用1000cc溫度約95℃-98℃熱水，不動茶包浸泡7分鐘，茶包以不擠壓的方式濾起後，再加160公克的冰糖，等完全溶解後，再將濃縮紅茶液在放入冰箱備用。兑鮮奶時可以6:4，喜歡奶一點可以5:5。」、「東爵紅茶好喝，冬天熱泡放久也不會澀。如果要加牛奶，記得紅茶包多加1包或者水要減量。夏天適合冷泡放冰箱，加蜂蜜更好喝」、「如果你要煮的話，你要買大包的那種，商用的比較好煮，因為摩斯漢堡的紅茶包就是那一家的」、「東爵，和摩斯的口味一樣」、「東爵喝起來是Mos紅茶的味道」。