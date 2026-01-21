日本最強寒流來襲！日作家示警「大城市最易混亂」：小心殺氣

日本氣象廳指出，今日起日本將受入冬以來最強寒流影響，預計未來五天北部與日本海沿岸地區將出現大雪。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，民眾前往鳥取、福井、富山、新瀉、鶴岡、秋田及札幌等地，尤其自駕遊客，需特別留意積雪和道路安全。

旅台作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」分享實際經驗提醒，若大城市降雪，交通混亂情況尤為明顯。他指出幾個下雪後可能發生的情景，包括飛機、電車、巴士可能延誤甚至短暫取消，計程車難以叫到，馬路及高速公路易塞車，飯店迅速客滿，行人走路易滑倒，而車站則充斥情緒激動、「殺氣非常重」的上班族。

下坂泰生特別強調，雖然東北地區及北海道等雪量較大的地區居民已習慣應對積雪，但大城市如東京、大阪或名古屋因不常下大雪，容易引起混亂，旅客若未事先準備，可能面臨交通延誤、住宿緊張甚至行程受阻等問題。

建議近日前往日本旅遊的民眾應密切留意氣象預報，合理安排出遊時間與路線，尤其自駕或搭乘公共交通時要特別謹慎。適時調整行程與備妥防雪裝備，才能在寒流期間保持旅遊安全，也能減少意外與困擾。