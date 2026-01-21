替小三女兒報全馬惹議…家長轟批評者「鍵盤俠」 醫界揭嚴重後果

一名家長近日在臉書社團「跑友聯誼網 RnRC Running & Runners Club」發文，分享他替就讀國小三年級的孩子報名並完成42公里全馬賽事，引發網路熱議。影片中可見，小朋友跑到體力不支、靠著撐樹枝休息，還抱怨「為什麼要跑42K？」，但家長仍要求孩子跑完全程，並在賽後仍讓孩子繼續上課與隔天訓練，遭到網友批評「過度訓練」孩童，「忽視孩子身心健康」。

該名家長事後發文回應，強調孩子月跑量約200公里，具備能力與興趣，並表示「小三不想跑，還能均速6分39秒跑完全馬？」，認為外界批評者多為「鍵盤俠」，質疑他們是否真正跑過馬拉松。他也透露，孩子未來還計畫挑戰更多賽事。

然而，登山攝影工作者「Scott Pai 山小白」分享醫界與運動專家對此提出的嚴正警告。文章指出醫療界指青少年的骨骼尚未成熟，骨端的生長板仍為軟骨組織，長距離與重複性的衝擊運動，恐造成生長板受損、過度使用傷害及能量供應不足，進而影響身高發育、骨密度與內分泌系統。對女性而言，過度訓練甚至可能導致生理期紊亂，男性則可能影響睪固酮分泌。

「Scott Pai 山小白」說，多位專業跑者與教練也不建議學齡兒童參加超長距離賽事，並指出長跑名將雷理莎曾公開表示：「全馬42.195公里是成年人的運動，不是骨骼還沒發育完全的小朋友該從事的項目，任何會開放未成年報名全馬賽事的主辦、協辦，我個人一律抵制。」

「Scott Pai 山小白」隨後又發文，提到有網友指出，經常在路上遇到當事人父女，小朋友常常邊跑邊哭，傾著肩、疲憊地拖著身體，手上還要拿著疑似用來計里程的手機。他引用臉書粉專「don1don 動一動」的說法，認為在親子關係與權威結構中，孩子往往難以分辨「我想要」與「我應該要」，當大人的期待與肯定早已指向某個方向時，孩子是否仍保有說出「我不想」的空間，值得社會深思。