薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院提醒冬天吃火鍋進補，高油、高鈉、高熱量也暗藏健康風險。圖／南投醫院提供
氣溫下降，薑母鴨、麻辣鍋成為冬季進補首選，但高油、高鈉、高熱量也暗藏健康風險。南投醫院營養師提醒，只要掌握「控油、減鈉、多纖、少加工」原則，也能安心享受鍋物美味。

南投醫院營養師毛柔壹表示，冬季進補是常見飲食習慣，但現代人活動量普遍不足，若攝取過多油脂與鈉，反而增加身體負擔。她建議民眾吃鍋時牢記「控油、減鈉、多纖、少加工」四大原則，就能兼顧美味與健康。

毛柔壹指出，湯底往往是「隱形油脂與鈉」的主要來源。傳統薑母鴨、麻油雞常以大量麻油、米酒爆香，麻辣鍋則含牛油、辣油，油脂與鈉含量偏高。建議開動前先撈除浮油，並盡量少喝煮過肉類與火鍋料的湯汁，可選擇鴛鴦鍋，一邊保留重口味，一邊搭配昆布、番茄或蔬菜等清湯，若想喝湯也以清湯區為主。

在食材選擇上，加工火鍋料如魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕，常含較多澱粉、油脂與添加物，營養密度低，容易成為「空熱量」陷阱。營養師建議以原型食物取代，如瘦肉、雞肉、魚片、豆腐與雞蛋，並多攝取高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類等蔬菜，增加纖維與飽足感。

此外，沾醬也是高鈉攝取的關鍵。沙茶醬、豆瓣醬、腐乳醬鈉含量偏高，容易不知不覺超量。毛柔壹建議，以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然辛香料調味，搭配少量醬油或醋即可；若特別喜愛沙茶，建議僅取一小匙，或利用檸檬汁、白醋提味，降低鈉攝取。

毛柔壹強調，享受美食是生活樂趣，只要留意湯底、醬料與食材比例，冬季進補也能吃得暖胃又健康。

南投醫院提醒冬天吃火鍋進補，高油、高鈉、高熱量也暗藏健康風險。圖／南投醫院提供
薑母鴨、麻辣鍋怎麼吃才健康？營養師點出關鍵眉角

